Klaus Iohannis a testat, sâmbătă, noul model Dacia Duster, varianta facelift produsă la Mioveni, despre care a spus că „experiența a fost pe măsura aşteptărilor”. Prezent sâmbătă după-amiază în comuna Pianu de Sus din judeţul Alba, unde a participat la Evenimentul organizat de compania Dacia Renault cu prilejul decernării premiilor Cupei de Golf „Paul Tomiţă” şi prezentării noii versiuni Dacia Duster, Klaus Iohannis a declarat și că apreciază modul în care economia a trecut peste criza sanitară.

„Am urcat astăzi la volanul noului Duster, o mașină produsă în România și deja celebră în Europa. Chiar și în condițiile pandemiei, am apreciat modul în care în industrie, și în economie în general, firmele s-au pregătit și s-au adaptat corespunzător pentru continuarea activităților economice în condiții de siguranță. Știu că v-a fost greu tuturor, sunt aici reprezentanți ai mai multor firme din România, însă mă bucur că, împreună, am reușit să trecem peste ce a fost mai greu, în principal datorită vaccinării, care a atenuat în mare măsură criza. Totuși, unele probleme ale lanțului de aprovizionare, și nu mă refer aici doar la situația componentelor electronice, și-au pus amprenta deja pe prima jumătate a acestui an. Dacă luăm doar exemplul Daciei Duster, vânzarea a aproape 2 milioane de mașini în ultimii 12 ani reflectă cu certitudine menținerea unei poziții privilegiate în rândul preferințelor clienților. Vă amintiți poate că, în cadrul unei vizite anterioare la fabrica Mioveni, am testat Duster-ul și v-am spus că îmi place. Și cum arată, și cum se simte la condus. Am avut astăzi ocazia să conduc varianta facelift, iar experiența a fost pe măsura așteptărilor. Viitorul înseamnă însă mai mult, atât pentru producătorii de automobile, cât și pentru segmentul de piață reprezentat de furnizori. Și am certitudinea că industria auto românească poate mai mult. Încurajez Guvernul și mediul de afaceri să mențină un dialog permanent, mai constructiv și mai orientat spre rezultate”, a declarat Klaus Iohannis, citat de Digi24.