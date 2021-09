De la preluarea mandatului, administrația Biden a menținut sprijinul militar – echipamente şi instruire militară – către armata ucraineană. Bugetul militar al SUA pentru anul în curs prevede alocarea a 275 de milioane de dolari pentru sprijinul militar acordat Ucrainei – cu 25 de milioane mai mult decât anul trecut. Iar, la începutul acestei luni, cu ocazia vizitei în SUA, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a primit asigurări din partea Washingtonului că vor fi alocate 60 de milioane de dolari drept sprijin militar suplimentar pentru Ucraina.

După cum relatează recent publicaţia Politico, unii membrii ai Congresului SUA încearcă să facă mai mult pentru sprijinirea Ucrainei și au inclus un amendament atașat la proiectul de lege pentru apărare din 2022 care ar oferi posibilitatea administrației Biden să vândă sau să transfere noi sisteme de apărare aeriană şi antirachetă către Ucraina, inclusiv posibilitatea de a trimite o baterie a sistemului israelian de apărare aeriană Iron Dome, recent achiziţionată de SUA şi operată în prezent de US Army.

Nestled in a House version of the 2022 Pentagon budget is a call to consider handing over new missile defense systems to Ukraine, and Iron Dome is in the mix https://t.co/gcYjNffkLO