Talibanii au anunţat luni că au confiscat 6,5 milioane de dolari şi mai multe lingouri de aur din reşedinţa fostului prim-vicepreşedinte afgan Amrullah Saleh în provincia Panjshir, unde după ce talibanii au preluat puterea la Kabul, acesta a condus o rezistenţă împotriva lor, înfrântă însă de islamişti săptămâna trecută, relatează agenţia EFE.

Într-o scurtă înregistrare video difuzată de talibani, combatanţi ai acestora apar numărând bancnote din mai multe serviete pline cu bani şi cu piese din aur.

