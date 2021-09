Parchetul European a deschis 300 de investigații de la 1 iunie, data la care instituția și-a început activitatea, cu prejudicii de 4, 5 miliarde de euro, anunță purtătorul de cuvânt al instituției, Tine Hollevoet, într-o declarație de presă.

Unele dintre aceste cazuri sunt investigații în curs începute de parchetele naționale și preluate de Parchetul European la debutul activității, când a primit prerogativa de a ancheta criminalitatea infracțiunilor transfrontaliere cu bani europeni.

Dar cele mai multe sunt cazuri noi, potrivit sursei citate, deschise pe baza unor sesizări din public, a mai precizat purtătorul de cuvânt al EPPO.

Într-unul din cazuri din Cehia, trei persoane și trei companii sunt suspectate de fraude cu fonduri UE prin emiterea de facturi fictive pentru presupuse proiecte de cercetare științifică.

Principalul suspect, un cetățean ceh în prezent reținut de poliție, este acuzat că a înființat o rețea de companii offshore pe care le-a folosit pentru a crea oferte fictive cu scopul de a obține cîteva milioane de euro din fonduri UE din 2011 până în acest an.

Autoritățile din Cehia i-au înghețat conturile și a consifcat bunurile, care includ peste o mie de machete de trenulețe.

În total, autoritățile au conficat bunuri în valoare de peste 10 milioane de euro în cele 300 de cazuri aflate în investigație.

Într-un alt caz de fraudă transfrontalieră cu TVA în valoare de peste 14 milioane de euro, poliția a efectuat percheziții în Germania, Olanda, Slovacia, Bulgaria și Ungaria.

Pînă în prezent, nici unul dintre cazuri nu are legătură cu programul de redresare post pandemie , cunoscut sub numele de Next Generation EU, în valoare de 800 de miliarde de euro.”Este încă prea devreme, banii abia au început să fie alocați iar contractele urmează să fie semnate”, a mai spus purtătorul de cuvânt al Parchetului European.

Potrivit acestuia, instituția încă are nevoie de 120 de persoane – ofițeri de caz, anchetatori specializați în cauze fiscale.

Sursa: g4media.ro