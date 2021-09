Noul an şcolar 2021 - 2022 în România începe luni, cu prezenţă fizică la cursuri în cea mai mare parte a unităţilor de învăţământ din România, dar cu măsuri de protecţie sanitară în contextul creşterii numărului de infectări zilnice cu SARS-CoV-2, transmite Agerpres.



Pentru cei aproximativ 2.900.000 de elevi şi preşcolari cursurile anului şcolar 2021 - 2022 se vor derula pe parcursul a 34 de săptămâni, începând cu data de 13 septembrie.



Semestrul I va avea 14 săptămâni (din 13 septembrie până în 22 decembrie 2021), iar semestrul al II-lea - 20 de săptămâni (din 10 ianuarie şi până pe 10 iunie 2022).



În perioada 25 - 31 octombrie, elevii claselor din învăţământul primar şi copiii din grupele de preşcolar sunt în vacanţă.



Vacanţa de iarnă este programată în perioada 23 decembrie 2021 - 9 ianuarie 2022.



În semestrul al II-lea, vacanţa de primăvară va fi în perioada 15 aprilie - 1 mai.



Programul naţional "Şcoala altfel" se va desfăşura în perioada 8 - 14 aprilie 2022.



***



Este al doilea an şcolar care începe sub semnul pandemiei de coronavirus.



În acest context, a fost emis un ordin comun al miniştrilor Educaţiei şi Sănătăţii care prevede în continuare asigurarea distanţării fizice, purtarea măştii de protecţie, dezinfectarea mâinilor şi circuite clare de acces în sălile de clasă.



Conform documentului, la intrarea în şcoală şi pe coridoare, precum şi la intrarea în fiecare clasă vor fi aşezate dispensere/ flacoane cu soluţie dezinfectantă pentru mâini, iar uşile vor fi menţinute deschise, dacă este posibil, pentru a evita punctele de contact.



Sala de clasă va fi amenajată astfel încât să fie asigurată distanţarea fizică de minimum un metru între elevi, iar dacă acest lucru nu se poate realiza, atunci spaţiul va fi organizat astfel încât să se asigure distanţa maxim posibilă între elevi.



Este interzis în continuare schimbul de obiecte personale.



Elevii şi personalul didactic/ didactic auxiliar/ nedidactic vor purta mască în permanenţă în interior. Se recomandă ferm purtarea măştii de uz medical, însă se admit măşti de tip textil care să asigure acoperirea orificiilor nazale şi a gurii. Sunt interzise orice alte dispozitive care înlocuiesc măştile, cu excepţia vizierelor, care sunt permise doar pentru cadrele didactice din învăţământul special.



De asemenea, este recomandată intrarea prin mai multe căi de acces pentru a reduce fluxul de elevi.



Accesul persoanelor care nu au calitatea de elev sau angajat al unităţii de învăţământ (părinţi, alţi însoţitori etc.) va fi interzis, în afara cazurilor excepţionale, pentru care este necesară aprobarea conducerii unităţii de învăţământ. Părinţii/ însoţitorii copiilor cu cerinţe educaţionale speciale şi dizabilităţi au acces în unitatea de învăţământ cu respectarea normelor de protecţie sanitară necesare.



***



Ordinul comun al miniştrilor Educaţiei şi Sănătăţii are în vedere următoarele scenarii de derulare a cursurilor în noul an şcolar:



* în localităţile în care incidenţa cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală cu 6/1.000 de locuitori, se permite participarea zilnică, cu prezenţă fizică la cursuri, a tuturor antepreşcolarilor, preşcolarilor şi elevilor în unităţile de învăţământ şi cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de prevenire a răspândirii infecţiilor cu SARS-CoV-2;



* în localităţile în care incidenţa cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 6/1.000 de locuitori, până la instituirea măsurii carantinei, se permite participarea zilnică, cu prezenţă fizică la cursuri în unităţile de învăţământ, a tuturor antepreşcolarilor, preşcolarilor şi elevilor din învăţământul special cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de prevenire a răspândirii infecţiilor cu SARS-CoV-2 şi participarea în sistem online a tuturor celorlalte categorii de elevi.



Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a precizat recent că rata de infectare cu noul coronavirus luată în calcul pentru modul de funcţionare a şcolilor în următoarea săptămână va fi cea din ziua de vineri, disponibilă pe site-ul DSP.



***



Tot în contextul pandemiei de coronavirus, începând de luni este demarată şi campania de vaccinare anti-COVID în învăţământul preuniversitar şi cel universitar.



Preşedintele CNCAV, dr. Valeriu Gheorghiţă, a anunţat că această campanie se va desfăşura pe o perioadă de două luni, între 13 septembrie şi 15 noiembrie.



Pentru învăţământul preuniversitar, a explicat el, acţiunea de vaccinare se desfăşoară în trei modalităţi: "fie cu echipe mobile de vaccinare, fie prin înfiinţarea unor cabinete proprii de vaccinare în cabinetele medicale, fie prin arondarea unităţilor de învăţământ la centrele de vaccinare din proximitate care folosesc unul dintre cele două vaccinuri ce au recomandare de administrare la persoanele cu vârsta de peste 12 ani, respectiv Pfizer sau Moderna". "Au fost stabilite măsurile pentru asigurarea vaccinării în unităţile de învăţământ a elevilor, studenţilor, părinţilor acestora şi a personalului propriu. Practic, este cadrul metodologic după care se va desfăşura procesul de vaccinare în unităţile de învăţământ", a declarat Valeriu Gheorghiţă.



Ministrul Educaţiei a precizat că la nivelul fiecărei şcoli este desemnată o persoană pentru a facilita legătura între DSP şi părinţi, pentru a răspunde tuturor întrebărilor părinţilor despre vaccinare, pentru a putea să îşi exprime un acord sau un dezacord informat într-un formular care va fi lansat în data de 13 septembrie.



Conform ultimei raportări a Ministerului Educaţiei, până în prezent 193.430 de angajaţi din totalul de 317.531 din sistemul naţional de învăţământ s-au vaccinat împotriva noului coronavirus, reprezentând o rată generală de vaccinare de 61%.