Agenţia britanică de combatere a criminalităţii a confiscat peste două tone de cocaină de pe un iaht interceptat în largul coastei de sud a Angliei. Valoarea capturii este de aproape 190 de milioane de euro.

Şase bărbaţi cu vârste cuprinse între 24 şi 49 de ani - un britanic şi cinci nicaraguani - au fost arestaţi în această operaţiune, desfăşurată joi cu sprijinul poliţiei federale australiene şi a poliţiei britanice de frontieră, a precizat NCA într-un comunicat citat de AFP, potrivit Agerpres.

În momentul arestării, bărbații se aflau la circa 130 de kilometri de coastă, la bordul unui iaht de lux sub pavilion jamaican, care venea din Caraibe.

Drogurile, ascunse în saci negri impermeabili, au fost descoperite în timpul percheziţiei ambarcaţiunii, care a fost escortată până în Marea Britanie. Valoarea de piață a capturii este de 187 de milioane de euro (160 de milioane de lire sterline).

"Nu există nicio îndoială că aceste droguri ar fi fost revândute în comunităţile din Marea Britanie (...), alimentând criminalitatea şi suferinţa", a declarat Matt Horne, director adjunct al NCA, în comunicat.

"Confiscarea acestor droguri va împiedica planurile grupului infracţional organizat şi capacitatea sa de a funcţiona", a adăugat el.

