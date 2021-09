După atentatele din 11 septembrie 2001, cele mai grave atacuri teroriste din istorie, marinarii au evacuat aproape 500.000 de oameni cu barca din sudul Manhattanului și i-au dus în siguranță în alte locuri. Căpitanii Richard Naruszewicz, Greg Freitas și Sean Kennedy au povestit pentru BBC despre rolul lor în cea mai mare evacuare maritimă din America.

„Doamnelor și domnilor, avem o problemă. A avut loc o catastrofă la World Trade Center”, le-a spus Richard Naruszewicz oamenilor în acea zi.

A transportat peste 4.000 de persoane cu barca lui.

„La un moment dat nici nu mai puteam să-i număr”, spune el.

Peste 100 de bărci au participat la operațiunea de salvare.

„Era un fel de ambuteiaj, dar pe apă. E uimitor cât de multă lume a sărit în ajutorul nostru, al celor care eram prinși în Manhattan”, spune o femeie care a fost evacuată în acea zi.

Greg Freitas este unul dintre marinarii care au participat la operațiune.

„M-am dus să-mi iau o cafea. Vânzătorul m-a atenționat să ma uit la televizor”, își amintește el despre momentul în care unul dintre avioane a lovit turnurile gemene.

Naruszewicz era căpitan de feribot. A aflat despre atac când s-a întors din cursă.

„Când primul avion a lovit, a fost ca 100 de boomuri sonice. Atât de asurzitor a fost”, spune el.

„M-am dus în zonă și am văzut cum avionul intrase în turn. S-a creat haors în câteva minute. Mii de oameni au alergat spre docuri. Apoi a venit norul de praf, a intrat și în aerul condiționat, dar am continuat să încărcăm oameni pe feribot. Mi-am dat cămașa jos, am udat-o și mi-am legat-o pe față”, spune Naruszewicz.

„Am fost acolo când a căzut turnul de nord. Am început să evacuăm oameni imediat. Îmi amintesc mai mult sunetele decât imaginile. Nu o să le uit niciodată”, spune Sean Kennedy, care și-a transformat ambarcațiunea în barcă de salvare.

„Când a căzut turnul, eram la vreo 300 de metri de baza lui”, adaugă el.

Oamenii care au participat la această operațiune spun că oamenii erau disperați să plece din Manhattan, după atentate. Unii chiar au sărit în apă și au început să înoate. Printre aceștia era și o femeie însărcinată în 6 luni, spune Naruszewicz.

„Era haos. Transportul public era oprit și nu aveam nicio altă cale să ajung la nord de WTC. Dar am văzut bărci care veneau din toate direcțiile. Ne-au luat și ne-au dus în Jersey City”, spune o femeie care a fost evacuată atunci.

Kennedy spune că oameni pe care îi cunoștea sunt printre victimele atentatelor din 11 septembrie.

„Un prieten, pompier.... l-au găsit abia de Crăciun”, spune el.