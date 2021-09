„Este clar că noi, europenii, trebuie să fim încurajaţi să extragem unele învăţăminte. Criza afgană nu face decât să consolideze convingerea pe care eu o am de ceva timp şi care este împărtăşită de mulţi alţii. Este ideea autonomiei strategice europene, care vizează consolidarea abilităţii noastre de a exercita influenţă în conformitate cu interesele şi valorile noastre, dar şi să punem accent pe capacitatea de acţiona", a afirmat Charles Michel.

„În contextul haosului generat de retragerea trupelor americane, toată lumea trebuie să fie preocupată. Faptul că una dintre cele mai mari puteri economice din lume, precum Uniunea Europeană, o putere democrată care are valori extrem de puternice, o putere militară formată din 27 de naţiuni, este incapabilă să garanteze în mod independent, fără susţinerea SUA, asistenţa necesară pentru evacuarea propriilor cetăţeni şi a afganilor care i-au susţinut, trebuie să fie un lucru preocupant. Din punctul meu de vedere, înţelegerea acestei situaţii nu face decât mai urgentă consolidarea autonomiei strategice europene. Acum trebuie să transpunem vorbele în acţiuni", a subliniat preşedintele Consiliului European.

„Vreau să afirm foarte clar acest lucru: mai multă autonomie strategică europeană nu este bună doar pentru Europa, ci şi pentru restul lumii, întrucât valorile pe care le susţinem noi sunt valori universale precum demnitatea şi drepturile omului. Noi pledăm pentru o ordine bazată pe reguli. Autonomia strategică este bună şi pentru aliaţii noştri, dat fiind că este întotdeauna mai bine să fii într-o alianţă în care toţi partenerii sunt puternici şi capabili să acţioneze", a argumentat Charles Michel, insistând că Statele Unite sunt un „aliat major" al Uniunii Europene, scrie Mediafax.

Charles Michel propune consolidarea relaţiilor cu ţările din Parteneriatul Estic, inclusiv cu Republica Moldova

Preşedintele Consiliului European crede că Uniunea Europeană trebuie să aibă o nouă strategie faţă de Rusia, care să nu se bazeze „doar pe reacţii imediate la presiuni şi la tentativele în scopul destabilizării".

Pe de altă parte, există Parteneriatul Estic: sunt vecinii noştri şi este în interesul nostru ca aceste ţări să aibă dezvoltare economică, prosperitate, stabilitate, să împărtăşească valori similare cu noi cât mai mult posibil. Pe de altă parte, avem Balcanii de Vest", a explicat Charles Michel.

„Nu putem ţine aceste două subiecte în frigiderul european, la Bruxelles, şi să organizăm la doi ani un summit pentru a face declaraţii care nu se transpun în rezultate concrete şi tangibile pentru cetăţeni. De aceea, eu am devenit mai activ, în mod modest, în contextul Parteneriatului Estic, pentru interacţiuni cu Georgia şi Republica Moldova, în timpul conflictului dintre Armenia şi Azerbaidjan în Nagorno-Karabah. De aceea, am susţinut o poziţie comună clară şi puternică faţă de Belarus. De aceea, în problema Balcanilor de Vest, am fost la Forumul de la Bled acum două zile, care a fost informal dar foarte util, în eforturile de pregătire a unui summit care va avea loc în octombrie şi care intervine după o reuniune virtuală desfăşurată în timpul Preşedinţiei croate. Avem nevoie de rezultate tangibile; acţiunile noastre trebuie să fie vizibile şi perceptibile. Trebuie să încurajăm cooperarea economică şi investiţiile în aceste ţări, să promovăm standardele noastre", a insistat Charles Michel.