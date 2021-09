Rusia și Belarus au coordonat toate cele 28 de programe unionale ale celor două state, a anunțat președintele rus Vladimir Putin după negocierile cu omologul belarus Aleksandr Lukașenko.

„Este vorba despre așa-numitele 28 de programe unionale, care au drept scop unificarea legislației Belarusului și Rusiei în diverse domenii economice, privind uniformizarea condițiilor de activitate a subiecților celor două state, construirea unor piețe comune financiare și energetice, a unui spațiu comun de transport, formarea și realizarea unei politici comune în domeniul agricol și industrial. Acum pot să vă anunț că toate cele 28 de programe au fost coordonate”, a declarat Vladimir Putin.

Cele două țări vor face pași pentru a-și integra piețele energetice, menținând în același timp reduceri mari la prețul gazelor naturale către Belarus. În plus, Rusia va acorda încă 630 milioane de dolari sub formă de împrumuturi guvernului belarus, care nu are bani în numerar, a spus Putin.

Textele acordurilor nu au fost făcute publice, iar cei doi lideri nu au semnat niciun document în mod public. Nu s-a discutat despre o monedă comună, nici despres acorduri de apărare sau politice, semnalând o limită în negocieri.

Lukașenko, sancționat de Occident pentru o reprimarea brutală a opoziției, a rezistat presiunilor Moscovei de a acorda controlul asupra politicii guvernamentale în schimbul sprijinului rus.

„Mai întâi trebuie pusă baza economică, înainte de a merge mai departe pe calea politică”, a spus Putin după întâlnirea cu Lukașenko, menționând că cele două părți nu au discutat despre o posibilă integrare politică.

Deși cele două părți nu au discutat deschis despre vânzări de arme sau despre noi baze rusești din Belarus, au existat semnale ale unei cooperări militare în creștere între țări.