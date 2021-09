Mulţi oameni îşi imaginează că atunci când eşti în spaţiu te afli într-un loc liniştit, privind contemplativ spre Pământ. Însă, drumul până acolo și înapoi nu este deloc unul liniștit, spune fostul astronaut Jack Fisher, citat de IFL Science.

Astronautul Jack Fischer, ieşit la pensie, a distribuit pe Twitter imagini care arată ce se întâmplă când treci prin atmosfera Pământului.

„Am prins o cursă înapoi spre Pământ, mulţumită Soyuz, cu exact 4 ani în urmă. Unii astronauţi o compară cu o serie de accidente de maşină... şi eu nu i-aş contrazice.”, a scris Fischer pe Twitter, distribuind şi o înregistrare cu el, astronautul Peggy Whitson şi cosmonautul Fiodor Yurchikin înghesuiţi în aeronavă, potrivit Mediafax.

I caught a ride back to Earth, courtesy of the Soyuz, 4 years ago today. Some astronauts compare it to a series of car crashes... and I wouldn't disagree 😵 pic.twitter.com/pKYwokVTZ9

Într-o altă postare, Fisher prezintă imagini filmate prin hubloul aeronavei, în momentul intrării în atmosfera Pământului. „M-am întors acasă în urmă cu 4 ani și dacă v-ați întrebat vreodată cum arată când călătorești prin atmosferă, iată!”

I came home from space 4 years ago this week, and if you've ever wondered what it looks like when you travel through this atmosphere -here you go😳#Landaversary pic.twitter.com/yGlgzzvEvA