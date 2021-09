Francezul Alain Robert, cunoscut drept „Omul Păianjen”, s-a cățărat din nou pe un turn din Paris, marți, și a fost arestat de polițiști pentru „punerea în pericol a vieții altora”, relatează Euronews. El spune că gestul său este unul de protest față de certificatul Covid.

Alain Robert, known as the 'French Spiderman,' climbed a skyscraper in the company of three other climbers in Paris' business district of La Defense pic.twitter.com/KvSBG4SnGU