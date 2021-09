Cel puțin 17 pacienți dintr-un spital au murit în Mexic, din cauza inundațiilor puternice. Un râu s-a revărsat și apa a întrerupt alimentarea cu energie electrică, ceea ce le-a fost fatal bolnavilor cu Covid-19, care erau ținuți în viață de instalațiile de oxigen. Totodată, pe străzi s-au format puhoaie, blocurile și magazinele au fost inundate, iar sute de oameni din zonele afectate au fost evacuați. Miercuri dimineață, în sud-estul Mexicului s-a produs și un cutremur cu magnitudinea 7,1, care a provocat cel puțin o victimă.

"Ploile de ieri din Hidalgo au provocat revărsarea râului Tula, inundând spitalul general, cauzând moartea a 17 pacienţi", a tranmis guvernul într-un mesaj pe Twitter.

Preşedintele mexican, Andres Manuel Lopez Obrador, a transmis un mesaj pe contul său de Twitter în care a scris că "este o zi foarte tristă" pentru Mexic.

Alte două persoane au murit din cauza inundaţiilor la Ecatepec, o suburbie a capitalei Ciudad de Mexico, unde numeroase străzi au fost inundate, a raportat presa mexicană. O mare parte a ţării a fost lovită de ploi abundente, în special luni, care au provocat revărsarea râurilor.

Pacienți duși cu targa pe apă

Într-un mesaj, însoţit de o înregistrare video, Zoe Robledo, directorul general al asigurărilor de sănătate mexicane (IMSS), care gestionează spitalul inundat, a precizat că 57 de pacienţi erau în unitate şi că în câteva minute acesta a fost inundată.

"În momentul în care curentul electric a fost tăiat în municipalitatea Tula, oxigenul a încetat să mai fie administrat" pacienţilor, a spus Robledo, precizând că 40 de pacienţi au supravieţuit.

Video has emerged showing an evacuation of a hospital in Tula, Mexico involving 57 people, as flash floods brought raging torrents.



The governor of the Hidalgo region says 17 patients have died. Possibly due to the loss of oxygen when the power went out.#Mexico #Tula pic.twitter.com/hf3Xt9Rj5r