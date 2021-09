Jucătoarea de tenis Simona Halep a anunţat, marţi, la sosirea din Statele Unite ale Americii, unde a participat la US Open, că săptămâna viitoare se va căsători cu iubitul său, Toni Iuruc.

„Da, domnul Năstase m-a dat de gol. Da, ne vom căsători săptămâna viitoare. Este un eveniment frumos, am emoţii. Sunt emoţii diferite faţă de câştigarea unui Grand Slam, este partea personală, tenisul rămâne tenis. Aici este mult mai important pasul şi sunt bucuroasă că se întâmplă", a declarat Halep la Aeroportul Henri Coandă.



Fostul jucător Ilie Năstase anunţase la finalul lunii august că a fost sunat de Simona Halep pentru a-l invita la nunta sa care ar urma să aibă loc la Constanţa, pe 15 septembrie.



Simona Halep (13 WTA) a fost învinsă de ucraineanca Elina Svitolina, cu 6-3, 6-3, duminică, la New York, în optimile de finală ale turneului US Open, ultimul turneu de Mare Şlem al anului.

Sursa: agerpres.ro