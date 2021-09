Polonia a condamnat marţi decizia Comisiei Europene de a-i solicita Curţii de Justiţie a UE (CJUE) să impună penalităţi financiare Poloniei din cauza activităţii camerei disciplinare a Curţii Supreme, transmite AFP.

Sebastian Kaleta, adjunct al ministrului justiţiei polonez, a calificat drept o ''agresiune'' cererea executivului comunitar adresată CJUE de a impune sancţiune financiare contra Varşoviei, în cadrul unei proceduri în desfăşurare cu privire la lipsa de independenţă a sistemului judiciar.



''Comisia Europeană blochează în mod ilegal fonduri în Polonia şi cere sancţiuni. Acestea sunt acte de agresiune'', a scris demnitarul polonez pe Twitter.

Niemcy, Hiszpania, Rumunia i Francja.



To kraje, które nie uznały w ciągu ostatnich 2 lat wyroków TSUE. Rumunia w sprawie sądownictwa.



KE blokuje bezprawnie Polsce fundusze i wnioskuje o kary.



To akty agresji. Organy UE po zatwierdzeniu budżetu UE ruszyły do bezprawnego ataku.