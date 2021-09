Talibanii au deschis focul pe străzile din Kabul, marți, în încercarea de a opri un protest, conform jurnaliștilor occidentali aflați încă în capitala afgană.

Conform Euronews, talibanii au început să tragă pentru a opri un protest declanșat la Kabul. Talibanii le-au cerut jurnaliștlor să nu mai filmeze și au început să tragă. Nu este încă clar dacă există victime.

Informațiile de pe rețelele sociale indică faptul că oamenii au ieșit în stradă pentru a protesta împotriva Pakistanului și implicării Islamabadului în Afganistan.

După zece minute de focuri de armă trase non-stop, o liniște de mormânt a cuprins străzile capitalei afgane. În clipurile video postate pe rețelele sociale se poate vedea haosul – cetățeni afgani și jurnaliști străini cu camere de filmat aleargă pe străzi în timp ce încep să se audă focurile de armă.

Talibanii au preluat controlul asupra Afganistanului de la mijlocul lunii august, iar de atunci situația de securitate din țară nu a făcut decât să se înrăutățească.

Moment before Taliban started firing to disperse protest. They told journalists to stop filming and went in. Unclear if there are casualties, but there was heavy gunfire for about 10 minutes non stop. Street eerily silent now. pic.twitter.com/ki2FWxoRKZ