Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, s-a declarat luni îngrijorat de construirea unor noi silozuri pentru rachete de către China, ceea ce ar putea accelera semnificativ capacităţile nucleare ale ţării asiatice, transmite DPA.



China şi-a extins rapid arsenalul său nuclear, cu un număr suplimentar de focoase şi un sistem de livrare mai sofisticat, într-o manieră netransparentă, a spus Stoltenberg la o conferinţă privind controlul armamentului organizată la Copenhaga.



''Ca putere globală, China are responsabilităţi globale în privinţa controlului armelor'', a adăugat înalta oficialitate NATO într-un mesaj adresat Chinei, care până acum a refuzat să se angajeze într-un dialog pe acest subiect.



La finalul lunii iulie, Federaţia oamenilor de ştiinţă americani (FAS) a publicat un nou studiu. Cu ajutorul imaginilor din satelit, FAS a descoperit o zonă întinsă la Hami, în regiunea Xinjiang din nord-vestul Chinei, unde sunt în construcţie silozuri pentru rachete nucleare.



Cu numai câteva săptămâni înainte, cotidianul The Washington Post a relatat despre o nouă instalaţie pentru stocarea sau lansarea de rachete în provincia Gansu.



În total, ar putea exista peste 200 de noi silozuri pentru rachete, potrivit estimărilor FAS. China are în jur de 350 de focoase nucleare, iar SUA şi Rusia câte 4.000, adaugă FAS.

AGERPRES