Inundațiile provocate de uraganul Ida continuă să facă victime. Camerele de supraveghere montate într-o casă au surprins momentul în care pereții unui subsol cedează în calea apelor.

Floodwaters blow through the wall of a NJ home trapping a mom and her son. @brian4NY talks to the woman trapped by the debris … how she and her son got out … on News 4 at 4pm #nbc4ny pic.twitter.com/d8BgVlHjbt