“Este un anunț foarte bun, foarte pozitiv. După cum cunoașteți, Celula interinstituțională de criză pe care am convocat-o pe 13 august (…) a continuat să funcționeze și după ce cei 49 de cetățeni români au fost repatriați (…) Am continuat să facem eforturi și pentru evacuarea cetățenilor afgani (…) În această noapte am reușit să introducem pe cale terestră în Pakistan un grup de 45 de cetățeni afgani“, a spus ministrul de externe.

“Este vorba de magistrați cu familiile lor. (…) În total, am reușit să evacuăm un număr de 61 cetățeni afgani. Se adaugă celor 49 de români și 7 cetățeni ai statelor aliate pe care i-am evacuat“, a adăugat Aurescu.

Ulterior, într-un comunicat remis separat, Ministerul Afacerilor Externe că în urma demersurilor complexe ale Celulei de criză interinstitutionale, convocată pe 13 august a.c. și coordonată de ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu, au fost evacuați din Afganistan 61 de cetățeni afgani din categoriile amintite. Aceștia se adaugă evacuarii cu succes a tuturor celor 49 de cetățeni români care au dorit să fie repatriati, astfel că în prezent nu mai sunt cetățeni români care să solicite evacuarea, precum și a 7 cetățeni ai unor state aliate.

“Astfel, în dimineața zilei de 4 septembrie 2021, în urma eforturilor Celulei de criză interinstituționale, inclusiv prin Ambasada României la Islamabad, 45 de cetățeni afgani au părăsit teritoriul Afganistanului și se află în siguranță pe teritoriul pakistanez. Cetățenii afgani au fost preluați de un reprezentant al Ambasadei României la Islamabad si transportați într-o locație unde vor rămâne până la definitivarea procedurilor specifice în vederea continuării deplasării către România. MAE, prin misiunea diplomatică de la Islamabad, a emis vize cetățenilor afgani care dețineau documente de călătorie valabile, precum și documente care să le asigure tranzitul teritoriului afgan și accesul pe teritoriul statului pakistanez. De asemenea, MAE a întreprins demersurile diplomatice pe lângă autoritățile pakistaneze competente pentru a facilita accesul cetățenilor afgani esențiali pentru România, inclusiv prin Ambasada României la Islamabad, care a transmis Note verbale către ministerele de externe și cel de interne din Pakistan”, a transmis sursa citată

Totodată, MAE precizează că, tot ca urmare a demersurilor Celulei de criză interinstituționale, în cursul zilei de 3 septembrie 2021 cinci cetățeni afgani, din categoria menționată a persoanelor esențiale pentru România, au fost evacuați din Afganistan și se află în siguranță în Pakistan, urmând să își continue deplasarea către România după finalizarea procedurilor specifice.

De asemenea, MAE informează că alte șase persoane de cetățenie afgană au fost sprijinite de Celulă de criză interinstituțională în vederea evacuării prin emiterea de către Ambasada României la Islamabad a vizei de intrare în România.

Anunțul venit din partea lui Bogdan Aurescu urmează unei convorbiri telefonice pe care președintele Klaus Iohannis a avut-o vineri seară cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, pe marginea situației din Afganistan, șeful statului subliniind că România rămâne preocupată de situația critică din Afganistan și rămâne pregătită să contribuie la eforturile NATO de soluționare a acestei crize.

Parte importantă a eforturilor NATO sunt operațiunile de evacuare a cetățenilor afgani cu care trupele aliate au colaborat pe parcursul operațiunilor din Afganistan.

Începând cu 15 august, data la care talibanii au preluat puterea în Afganistan fără vreo redută din partea forțelor afgane, și până la retragerea americană, SUA și celelalte țări NATO au evacuat 123.000 de cetățeni, inclusiv afgani cu care forțele aliate au colaborat în cei douăzeci de ani de prezență pe teren.

Celula interinstituțională de criză coordonată de către Ministerul Afacerilor Externe, cu sprijinul direct al Serviciului de Informații Externe, Ministerului Apărării Naționale și Serviciului Român de Informații, a gestionat acțiunile concrete în ceea ce privește repatrierea a 49 de cetățeni români care au solicitat acest lucru şi efortul pentru relocarea cetățenilor afgani – colaboratori ai autorităților române şi ai organizațiilor internaţionale, studenți cu burse în România, categorii vulnerabile precum jurnaliști, activişti pentru drepturile omului, magistrați.