Primarul oraşului New York, Bill de Blasio, a declarat stare de urgență, miercuri seară, după ce au fost înregistrate precipitații record în urma uraganului Ida. Edilul a descris situația drept un „eveniment meteorologic istoric” și le-a cerut oamenilor să evite să iasă din case, din cauza condițiilor periculoase de pe drumuri, provocate de inundații, scrie Reuters.

Ploile torenţiale s-au abătut în noaptea de miercuri spre joi peste New York, odată cu trecerea rămăşiţelor uraganului Ida, care a provocat moartea a şapte persoane în sudul Statelor Unite şi a condus la formarea de tornade şi inundaţii în nord-estul ţării.

Astfel, primarul De Blasio a fost nevoit să declare pentru prima dată „urgenţă de inundaţii” pentru orașul New York.

Circulaţia pe aproape toate liniile de metrou din New York a fost suspendată miercuri seară, după ce rămăşiţele uraganului Ida au provocat ploi torenţiale şi au sporit riscul de alunecări de teren şi tornade, a relatat CNN anterior.

Cel puţin cinci avertizări de viituri au fost emise miercuri seară de Serviciul Naţional de Meteorologie din SUA, fiind vizată regiunea cuprinsă între zona de vest din Philadelphia şi nordul New Jersey.

Uraganul Ida a făcut ravagii în mai multe orașe americane

Guvernatorul din New Jersey, Phil Murphy, a declarat la rândul său stare de urgenţă ca răspuns la ciclonul Ida.

Tornade impresionante au fost văzute în Pennsylvania, New Jersey şi Maryland, unde un tânăr de 19 ani a murit, iar un altul a fost dat dispărut după ce o clădire a fost inundată, ridicând la şapte bilanţul deceselor provocate de Ida.

În Annapolis, un oraş situat la aproximativ 50 de kilometri de Washington, acest fenomen meteorologic a dezrădăcinat copaci şi a doborât stâlpi de electricitate.

Ploi torenţiale au căzut în capitala economică şi culturală americană, de unde NWS a publicat pe Twitter mai multe videoclipuri cu străzi inundate în cartierele Brooklyn şi Queens, nivelul ridicat al apelor întrerupând traficul în zonă.

Ploile abundente şi vântul puternic au măturat, de asemenea, comitatul Westchester, la nord de New York, numeroase subsoluri fiind inundate în doar câteva minute.

O scenă suprarealistă a avut loc la Flushing Meadows, unde ploaia a inundat un teren de tenis acoperit, perturbând un meci din turul doi al US Open dintre sud-africanul Kevin Anderson şi argentinianul Diego Schwartzman. Apa a trecut prin cele patru colţuri ale acoperişului retractabil al sălii, instalat în 2018 pentru a permite desfăşurarea meciurilor pe timp de ploaie.

În jurul orei 22:30, Aeroportul Internaţional Newark Liberty, unul dintre cele trei ale oraşului, a anunţat pe Twitter că ''toate activităţile de zbor sunt în prezent în aşteptare''.

Uraganul Ida își continuă avansul spre alte regiuni

Uraganul Ida, retrogradat la nivel de ciclon post-tropical, a adus ploi abundente în urma sa, care au provocat inundaţii extinse pe coasta de est a Statelor Unite.

"Ciclonul post-tropical Ida aduce ploi abundente pe scară largă şi viituri ce pot prezenta un risc mortal de-a lungul şi în apropierea traiectoriei sale", a indicat Centrul Naţional pentru Uragane (NHC). Potrivit prognozelor, Ida îşi continuă avansul spre nord şi se îndreaptă spre regiunea New England, unde ajunge joi.

Preşedintele Joe Biden se va deplasa vineri în Louisiana, stat lovit duminică de uraganul Ida, care a distrus numeroase clădiri şi a lăsat peste un milion de gospodării fără curent electric.

New York şi zona limitrofă au fost afectate recent de uraganul Henri. Intemperiile de la 21 august au pus capăt prematur marelui concert din Central Park, menit să simbolizeze revenirea la activităţile obişnuite după pandemia de coronavirus.

Uraganele sunt un fenomen recurent în sudul Statelor Unite. Însă, încălzirea suprafeţei oceanelor contribuie la înmulţirea furtunilor, au avertizat oamenii de ştiinţă. Acestea prezintă un risc din ce în ce mai mare pentru comunităţile costiere, transmite digi24.ro.

