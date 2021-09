Talibanii au continuat, miercuri, sărbătorirea retragerii trupelor americane cu o „paradă militară” în Kandahar, în sudul Afganistanului, acolo unde zeci de vehicule blindate lăsate în urmă de americani și de forțele fostului guvern afgan au fost conduse în șir pe străzi, relatează CNN. Talibanii s-au plimbat inclusiv cu un elicopter american Black Hawk deasupra convoiului de blindate.

În fotografiile și clipurile video de pe rețelele sociale, talibanii pot fi văzuți urcați cu steaguri pe vehicule Humvee și SUV blindate, unele dintre ele în condiție perfectă, transmite digi24.ro.

Fundamentaliștii au organizat și un „spectacol aerian” cu un elicopter Black Hawk american zburând deasupra convoiului de blindate.

Independence Celebration in #Kandahar.



The world should follow todays celebrations across the country to understand how much Afghan nation loves #Taliban. pic.twitter.com/0yjaBop1Dr

— Sabiq Jihadmal (@JihadmalAf) September 1, 2021

Massive Taliban/IEA convoy is passing in Kandhar right now with thousands of vehicles. Most likely it is the convoy of the leader of faithful. #Kandahar #Afghanistan pic.twitter.com/lLRw6iRX3B