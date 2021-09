Parlamentul eston l-a ales marţi ca şef al statului pe directorul Muzeului Naţional, care va deveni al cincilea preşedinte de la revenirea la independenţă după prăbuşirea Uniunii Sovietice, informează Agerpres.

Alar Karis, biolog de formaţie, a fost singurul candidat la alegeri. El a fost propus de Partidul Reformei şi Partidul de Centru, membri ai coaliţiei de guvernământ.

Partidul de opoziţie de extremă dreapta EKRE, care a promovat anterior un alt candidat, a refuzat în cele din urmă să participe la vot.

Președintele Consiliului European, Charles Michel, i-a transmis felicitări lui Alar Karis, cu ocazia alegerii sale în funcția de președinte al Estoniei.

„Țara dumneavoastră este un partener puternic pentru pace și prosperitate în UE. Să continuăm să lucrăm împreună pentru a susține valorile și libertatea noastră”, a scris Charles Michel pe contul său de Twitter.

În finalul mesajului său, Michel i-a mulțumit fostului președinte, Kersti Kaljulaid, pentru cooperarea excelentă.

