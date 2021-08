La scurt timp după ce ultimul avion american a decolat de la Kabul, talibanii au sărbătorit victoria pe străzi, cu focuri de armă, și au mers în aeroport. S-au rugat, s-au felicitat și s-au fotografiat cu armele în mâini și în avioanele rămase pe piste.

Liderii talibani au venit pe aeroportul din Kabul marți dimineață pentru a felicita insurgenții.

Înfrângerea americanilor, care au părăsit Afganistanul în noaptea de luni spre marţi, după o prezenţă de 20 de ani, este o lecţie pentru alţi invadatori şi pentru întreaga lume, a declarat marţi un purtător de cuvânt al talibanilor.

Zabihullah Mujahid addresses security personnel at the Badri Brigade at Kabul Airport. Earlier, he spoke to the media and announced the end of US occupation and independence. #Kabulairport #Kabul #Afghanistan #Talibans pic.twitter.com/t30ZwAiwad

„Este o mare lecţie pentru alţi invadatori şi pentru viitoarea noastră generaţie”, a declarat principalul purtător de cuvânt al talibanilor, Zabihullah Mujahid, pe aeroportul din Kabul.

„Este de asemenea o lecţie pentru întreaga lume”, a adăugat el.

Zabihullah Mujahid a mai declarat că victoria este a tuturor afganilor şi a dat asigurări că talibanii vor să menţină "relaţii diplomatice bune" cu SUA.

Badar 313 Brigade troops taking over abandoned US hangers and helicopters. You can see a chinook....😁



Truly a magnitude 10 earthquake moment....! You will feel the reverberations globally and for coming decades...... It is a huge tectonic shift...#Kabul#Biden #Talibans pic.twitter.com/6UzStTSLzX