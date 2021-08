Caldor Fire, incendiul forestier a mistuit deja peste 700 de kilometri pătraţi în California este de neoprit și amenință zona turistică de pe malul sudic al lacului Tahoe. Mii de persoane au primit ordin de evacuare, iar pompierii au bătut din ușă în ușă pentru a-i avertiza să plece. Alimentat de vântul susţinut şi de seceta extremă, incendiul a atins proporții istorice.

Incendiul a distrus sute de clădiri și emană un fum dens ce poluează nordul Californiei.

Alimentate de vântul susţinut şi de seceta extremă, flăcările şi-au continuat luni înaintarea spre South Lake Tahoe, o aşezare turistică situată pe malul celui mai mare lac alpin din America de Nord, la graniţa cu Nevada.

Hand crew cavalry marching along Santa Claus Dr toward fire on east side of Christmas Valley.



Fire is approcjing backside of homes right now.



Wind really starting to gust. #CaldorFire pic.twitter.com/sMgzx5e9wS

— Scott Rodd (@SRodd_CPR) August 31, 2021

"Condiţiile şi combustibilii sunt (de proporţii) istorice", a declarat pentru San Francisco Chronicle comandantul pompierilor care luptă contra acestui incendiu, Jeff Veik. "O să stingem acest incendiu. Dar nu se va întâmpla astăzi", a adăugat el.

Peste 7.000 de kilometri pătraţi de vegetaţie au ars deja

Caldor Fire este doar unul dintre zecile de incendii care devastează vestul Statelor Unite, regiune afectată de o secetă cronică, exacerbată în continuare de efectele schimbărilor climatice. Peste 7.000 de kilometri pătraţi de vegetaţie au ars deja, mai mult decât dublu faţă de media din această perioadă a anului.

Flames burning on both sides of Hwy 50 just about 1.5 miles S. of #Meyers #CaldorFire pic.twitter.com/wDBwKpsZ6G

— Stephanie Sierra (@StephanieABC7) August 31, 2021

Zeci de mii de locuitori au fost nevoiţi să fugă din calea flăcărilor, adesea fără să ştie când pot reveni acasă sau dacă îşi vor găsi locuinţele intacte.

"S-a auzit o bătaie la uşă, aseară, în jurul orei 22:00, ca să mă avertizeze să fiu pregătită", a povestit pentru ziarul Sacramento Bee o locuitoare din South Lake Tahoe pe nume Corinne Kobel. "Iar în această dimineaţă, la ora 10:00, poliţia a venit să ne spună să plecăm. M-am speriat", a adăugat ea.

În total, aproximativ 22.000 de persoane din zonă au primit ordin de evacuare luni dimineaţă.

Mass evacuations along Highway 50 toward Stateline, traffic at a standstill. @NorthBayNews #Caldorfire pic.twitter.com/4WrEuze0Hg

— Kent Porter (@kentphotos) August 30, 2021

Un jurnalist AFP a asistat la un şir nesfârşit de autovehicule, aflate bară la bară, pe drumul de ieşire din South Lake Tahoe.

Mountain folk are damn tough. Despite horrible gridlock in South Tahoe as people evacuate #CaldorFire, everybody keeping their cool. Have heard no honking or cursing. One driver really embraced it all blasting Johnny Cash's "Ring of Fire." pic.twitter.com/M8KIB0A9qi

— Karl Mondon (@karlmondon) August 30, 2021

Printre şoferi se număra Mel Smothers, în vârstă de 74 de ani, care încerca să îşi păstreze răbdarea cântând la vioară lângă maşină. El locuieşte în Tahoe din anii 1970 şi, până în prezent, nu a mai fost alungat de acasă de flăcări.

"Cu aceste incendii recente, lacul Tahoe s-a schimbat. Va fi aşa în fiecare an de acum înainte", a spus septuagenarul intervievat de AFP.

Significant burn scar on landscape through @Sierra_at_Tahoe ski resort. Lots of burned trees. However all buildings saved by fire crews. #Caldorfire @kcranews @kcraFitz pic.twitter.com/R2IVTFtqpt

— Mike TeSelle (@KCRATeSelle) August 30, 2021

Tunuri de zăpadă folosite pentru stingerea flăcărilor

Duminică, focul a mistuit pantele Twin Bridges, preferate de schiori în timpul iernii. Tunurile de zăpadă au fost folosite în încercarea de a uda terenul şi de a ţine flăcările la distanţă.

Images from @sullyfoto of the #CaldorFire burning through the Sierra-at-Tahoe ski resort in Twin Bridges overnight.



The fire continues to grow, getting closer to South Lake Tahoe. pic.twitter.com/m84hNAmpDv

— Liz Kreutz (@ABCLiz) August 30, 2021

Şeful pompierilor din California, Thom Porter, a declarat că incendiul a avansat cu aproape 80 de kilometri pătraţi peste noapte, pe măsură ce norii s-au disipat. "Când aerul se degajă, dă la o parte capacul de pe vasul cu apă clocotită", ceea ce se simte ca un curent, a descris el pentru Sacramento Bee. "La fel e şi cu un incendiu", a precizat Porter.

Spre nord, uriaşul incendiu numit Dixie Fire a continuat să se extindă, după ce a mistuit peste 3.000 de kilometri pătraţi de la momentul izbucnirii sale, în urmă cu şase săptămâni.

Luni dimineaţă, numai în California peste 15.000 de pompieri se luptau cu aproximativ 15 incendii forestiere de amploare.

Numărul şi intensitatea acestora au crescut în ultimii ani în vestul Statelor Unite, sezonul incendiilor extinzându-se în mod evident. Potrivit experţilor, acest fenomen este asociat în special încălzirii globale - creşterea temperaturii, multiplicarea valurilor de căldură şi reducerea cantităţii de precipitaţii la nivel local formează un cocteil favorabil declanşării incendiilor, transmite digi24.ro.