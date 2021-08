Un avion pakistanez având la bord medicamente şi materiale sanitare a aterizat luni în oraşul Mazar-i-Sharif din nordul Afganistanului. Este primul transport de acest fel de când capitala Kabul a căzut în mâinile talibanilor, transmite Reuters.

Anunţul a fost făcut de ambasadorul Pakistanului la Kabul.

Zborul a fost primul din cele trei planificate ale Pakistan International Airlines (PIA) pentru a răspunde nevoii acute de medicamente şi materiale sanitare în Afganistan, a transmis Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) într-un comunicat, preluat de digi24.ro.

Following a long tradition of assisting with global humanitarian efforts, a spl #PIA B 777 Cargo Flt operated to Mazar-i-Sharif today to deliver essential medicines & supplies from @WHO. The first ever humanitarian AID flight to land in #Afghanistan to assist Afghan brethren pic.twitter.com/dJMAMeD0Qy