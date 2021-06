Confruntate cu o rată de vaccinare extrem de scăzută, autoritățile de la Moscova au anunțat recent o serie de măsuri stricte care îi vizează pe cetățenii ce refuză să se vaccineze împotriva COVID-19 cu Sputnik V. Obiectivul regimului de la Kremlin constă în vaccinarea a cel puțin 60% din personalul din industria serviciilor cu cel puțin o doză până pe 15 iulie. Jurnaliștii de la CNN și The Guardian au documentat cum lucrătorii din diverse sectoare de activitate, precum Horeca sau transporturi, sunt forțați să se vaccineze cu vaccinul rusesc, deși nu au încredere în acest vaccin, altfel își vor pierde locurile de muncă.

Conform pozițiilor oficiale ale Kremlinului, vaccinarea împotriva COVID-19 în Rusia este voluntară. Cu toate acestea, autoritățile de la Moscova au pus la punct o politică care, în esență, limitează capacitatea de alegere a oamenilor.



„Vaccinarea rămâne voluntară", a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitry Peskov, precizând, însă, că cei care refuză vaccinul ar putea să își piardă mijloacele de existență.

„Dacă un moscovit lucrează în sectorul serviciilor și trebuie să se vaccineze, dar a luat decizia de a nu se vaccina, pur și simplu trebuie să înceteze să lucreze în sectorul serviciilor. Iar dacă vrea, va căuta un loc de muncă într-un alt sector, care nu presupune necesitatea vaccinării", a spus Peskov, citat de CNN.

Totodată, începând din această săptămână, persoanelor din Moscova li se cere să prezinte dovada vaccinării, un rezultat negativ al testului PCR sau adeverința că au fost infectați cu SARS-CoV-2 în ultimele șase luni pentru a li se permite intrarea în cafenelele și restaurantele orașului. De asemenea, spitalele vor refuza pacienții care solicită intervenții chirurgicale care nu sunt de urgență. În același timp, spațiile publice, inclusiv locurile de joacă în aer liber, au fost închise.

Spitalele din Rusia se aglomerează cu pacienți bolnavi de COVID-19

În ultima vreme, autoritățile ruse au prezentat actualizări în mass-media despre faptul că situația pandemică se înrăutățește peste tot prin țară. Conform centrului de criză anti-coronavirus din Rusia, atât Moscova, cât și orașul Sankt Petersburg au raportat în ultima perioada cifre zilnice record în privința ratei de mortalitate.

Având în vedere că sistem medical din Rusia este supraîncărcat în prezent și luptă împotriva unui număr tot mai mare de infecții cu SARS-CoV-2, au început să apară din nou imagini îngrijorătoare pe rețelele de socializare cu pacienți culcați pe coridoarele spitalului din Sankt Petersburg, oraș care găzduiește în prezent o serie de meciuri la campionatul european de fotbal Euro 2020. De asemenea, au început să apară din nou imagini în spațiul public din Rusia cu cozile de ambulanțe care așteaptă în afara spitalelor pentru internarea pacienților, după o pauză de câteva luni de la momentul în care Rusia susținea că a învins boala.

Primarul Moscovei, Sergey Sobyanin, a avertizat, la rândul său, că accelerarea pandemiei s-a extins și asupra spitalelor din capitală. „În ultima săptămână, am doborât noi recorduri în privința numărului de spitalizări, a persoanelor aflate în terapie intensivă și a numărului de decese cauzate de coronavirus", a spus Sobyanin, potrivit agenției de presă RIA Novosti.

Grafic cu evoluția numărului de noi cazuri de infectare cu SARS-CoV-2 în perioada aprilie 2020 - iunie 2021. Capută foto: The Moscow Times

Chiar dacă pandemia a lovit puternic Rusia, ideea de a fi forțați să să se vaccineze este nepopulară printre cetățenii ruși

În ciuda faptului că a fost prima țară din lume care a aprobat un vaccin împotriva COVID-19, Rusia a rămas în urmă cu mult în fața altor state în ceea ce privește ratele de vaccinare la nivelul întregii populații.

Potrivit datelor furnizate la începutul săptămânii de ministrul sănătății din Rusia, doar 23 de milioane de cetățeni din totalul unei populații de aproximativ 146 de milioane, au fost vaccinați cu cel puțin o doză. În ceea ce privește persoanele vaccinate cu ambele doze s-a înregistrat un total de doar aproximativ 16,7 milioane de oameni, conform cifrelor publicate de Kremlin săptămâna trecută. Mai exact, doar 11% din populația Federației Ruse s-a vaccinat. Spre comparație, aproximativ 46% din populația SUA a fost complet vaccinată, iar în Marea Britanie, un total de 48% din populație s-a vaccinat.



În timp ce guvernul rus insistă că nu a introdus o schemă de vaccinare obligatorie generală, mărturia lucrătorilor obișnuiți sugerează un sentiment imens de presiune și urgență din partea statului pentru a se înregistra progrese în privința ratei de vaccinare.



„Trebuie să mă vaccinez din cauza locului meu de muncă, pentru că lucrez în industria de catering”, le-a mărturisit jurnaliștilor de la CNN, Dmitry, un barman în vârstă de 29 de ani care aștepta să se vaccineze cu prima doză la coada centrului de vaccinare din apropierea parcului central Gorky din Moscova.



„Știu că ar trebui să fac asta într-un fel sau altul. Mai devreme sau mai târziu vor presa pe toată lumea până în punctul în care va trebui să ne vaccinăm cu toții", a mai precizat Dmitry.



Yegor, un specialist IT care aștepta la coadă pentru a se vaccina, a declarat că nu a avut de ales cu privire la administrarea vaccinului, în ciuda faptului că munca pe care o desfășoară nu presupune un contact direct cu clienții. „Mi-au spus de la locul de muncă că trebuie să mă vaccinez”, a transmis Yegor, care a mai precizat că nu este corect ceea ce se întâmplă, pentru că fiecare persoană ar trebui să aibă libertatea de a alege dacă se vaccinează sau nu.



„Cred că este rău că au făcut acest lucru. Se presupune că vaccinul este voluntar. În realitate, vaccinul este, de fapt, "voluntar-obligatoriu ", le-a mai spus Yegor jurnaliștilor de la CNN, făcând referire la un termen care provine din perioada sovietică și care presupunea că oamenii au voință liberă, dar în realitate nu au de ales decât să se conformeze cu ceea ce doresc autoritățile.



Medicii consideră că săptămânile următoare sunt critice pentru a le arăta rușilor că vaccinarea împotriva COVID-19 este eficientă, iar administrarea este realizată într-un mod profesionist. „Suntem în fața unei mari șanse", a spus un medic de la un spital din Moscova, declarând în același timp că a văzut un impuls de vaccinare în rândul cetățenilor ruși săptămâna asta.



„Prin vaccinare, oamenii găsesc o cale de a înlătura restricțiile, așa că prioritatea noastră este să vaccinăm cât de mulți doritori”, a mai declarat medicul pentru The Guardian. Întrebat de ce rușii se împotrivesc, totuși, să li se administreze vaccinul Sputnik V sau celelalte vaccinuri rusești, CoviVac sau EpiVacCorona, medicul a zâmbit și a spus: „Uneori avem nevoie de puțină presiune”.



Cei mai mulți dintre rușii chestionați de jurnaliștii de la The Guardian în fața centrelor de vaccinare din Moscova au declarat că au amânat momentul de a se vaccina deoarece credeau că amenințarea bolii a dispărut.

62% dintre ruși nu doresc să se vaccineze cu Sputnik V

Dincolo de capitala Rusiei, și alte regiuni ale țării au introdus restricții pentru persoanele care nu s-au vaccinat și nu intenționează să facă acest lucru. Guvernatorul regiunii Krasnodar din sudul Rusiei, unde se află stațiunea de vacanță Sochi, a anunțat că, de la 1 iulie, hotelurile vor găzdui doar turiști care fac dovada vaccinării sau prezintă un test PCR negativ, iar de la 1 august, doar turiștilor vaccinați li se vor permite să se cazeze.



Un sondaj de opinie realizat în luna mai de Centrul independent Levada din Moscova evidențiază că 62% dintre ruși au declarat că nu sunt pregătiți să fie vaccinați cu Sputnik V. Același sondaj mai indică faptul că 55% dintre ruși nu se team să se îmbolnăvească de coronavirus.



Alexandra Arkhipova, antropolog și cercetător la Universitatea RANEPA din Moscova, a declarat pentru CNN că există o „criză a încrederii cetățenilor ruși în instituțiile politice și medicale." Arkhipova a studiat tendințele din social media și căutările de pe internet ale oamenilor și descoperit că mulți cetățeni ruși cred că nu există „informații clare și transparente" despre procesul de vaccinare, astfel încât aceștia sunt impulsionați să caute modalități de a ocoli sistemul.

Restricțiile pandemice consolidează piața certificatelor false de vaccin



În mass-media rusă au apărut multiple relatări despre persoane care cumpărau certificate de vaccinare contrafăcute pentru a fenta măsurile restrictive pentru persoanele nevaccinate.



Noile restricții pandemice impuse de regimul lui Putin au mărit prețurile pe piața neagră din Rusia, acolo unde se comercializează certificatele false de vaccinare, iar dealerii transmit mesaje criptate pe diverse canale de Telegram, în care susțin că pot furniza nu numai rapoarte medicale, ci pot și introduce datele cetățenilor direct în registrele guvernamentale ale pacienților vaccinați. Prețurile variază în funcție de ofertă: fie cumpărătorul dorește un certificat fizic, fie dorește ca datele sale să fie încărcate în bazele de date și registre de stat.



Astfel de servicii similare existau și în trecut pentru a oferi diplome universitare false. În prezent, practica a fost adaptată la cerințele pandemiei.



„Sentimentul constant că oficialii mint și impun obligativitatea vaccinului, ascunzând în același timp adevărul despre vaccinuri, îi face pe oameni să se simtă bine din punct de vedere moral atunci când cumpără un certificat de vaccinare fals", a mai spus Arkhipova.



O femeie de afaceri în vârstă de 31 de ani din Moscova, care a dorit să rămână anonimă, a spus că dorește să cumpere un certificat fals deoarece nu crede că se știe suficient despre vaccinurile împotriva Covid-19 produse de Moscova.



„La Moscova, este interzis să merg la restaurante fără un test PCR negativ sau o dovadă de vaccinare. Aproape toate întâlnirile mele de lucru au loc la restaurante. Să fac un test PCR de fiecare dată când vreau să beau o ceașcă de cafea nu este o opțiune pentru mine ", a declarat aceasta.

Cei care nu se vor vaccina vor șoma

Într-o primă fază, autoritățile ruse au încercat să-i convingă pe oameni să se vaccineze, oferindu-le premii, cum ar fi mașini gratuite sau bilete la circ. Dar acum, autoritățile de la Kremlin se orientează către măsuri mai restrictive. Angajații din Moscova se confruntă cu pierderea locurilor de muncă dacă nu se vaccinează atunci când li se solicită acest lucru, iar angajatorii ar putea fi supuși amenzilor sau suspendării administrative a afacerilor lor pe o perioadă de 90 de zile, dacă nu își îndeplinesc obiectivele de a-i forța pe angajați să se vaccineze.

O femeie este vaccinată cu Sputnik V la un loc de vaccinare din orașul Kazan, Rusia. Sursă foto: Profimedia Images

Având în vedere acest lucru, aproximativ 500 de persoane au protestat în weekend la Moscova, conform agenției TASS. Aceștia au cerut să li se respecte dreptul de a alege dacă să fie vaccinați și să se oprească concedierea lucrătorilor, potrivit site-ului independent de monitorizare OVD-Info. De asemenea, proestatarii au solicitat eliminarea restricțiilor coronavirusului din industria de catering și orice fel de discriminare generată de pandemia de COVID-19 în societate și afaceri.



„Nu, nu am încredere deplină în vaccin, dar în acest moment nu cred că am de ales”, a declarat Anastasia Lavrentyeva, care lucrează în resurse umane și are, totodată, un business prin care organizează evenimente pentru personalul din companii. „Ori faci vaccinul, ori nu vei mai fi lucra deloc", spune Anastasia Lavrentyeva, care speră că restricțiile dure vor fi temporare și că evenimentele în aer liber vor fi permise până la sfârșitul verii.

Susa: Digi24