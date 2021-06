Ministerul olandez al Apărării a declarat marţi că avioane de vânătoare ruseşti au hărţuit pe 24 iunie în Marea Neagră o fregată a forţelor navale olandeze, relatează Reuters.

Potrivit ministerului olandez, avioanele militare ruse au simulat atacuri asupra fregatei Evertsen şi i-au bruiat acesteia sistemele de comunicaţii.

Aceste acţiuni au durat cinci ore în data de 24 iunie şi ele „sunt contrare dreptului de liberă utilizare a mării”, notează Ministerul olandez al Apărării în declaraţia sa.

Armed Russian military jets caused a dangerous situation in the Black Sea near HNLMS Evertsen last Thursday. The aircraft repeatedly flew dangerously low over and close to the ship and carried out mock attacks. HNLMS Evertsen was in international waters during these harassments. pic.twitter.com/fcY1nH392V