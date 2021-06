Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a scris în cotidianul rusesc Kommersant un editorial critic la adresa democrațiilor liberale, în care susține că elevii din școlile occidentale sunt învățați că Iisus Hristos a fost bisexual și non-binar, potrivit The Moscow Times.

„În mai multe țări occidentale, elevii învață la școală că Iisus Hristos era bisexual”, a declarat Serghei Lavrov, care a mai descris presupusele învățături drept niște „încercări de a încălca însăși natura umană”, pe lângă dreptul internațional.

Șeful diplomației de la Moscova a făcut această afirmație, fără să o susținută cu vreun exemplu, subliniind în același timp „permisivitatea fără limite” a Statelor Unite al Americii și a Europei, care „vor să impună o ordine bazată pe reguli asupra unor țări precum China și Rusia, pe care le eticheteze -democrații autocratice-”.



Site-ul de știri rusesc It's My City a transmis că originile probabile ale afirmației lui Lavrov fac referire la un videoclip viral pe platformele TikTok și Telegram, în care o mamă din Australia își ascultă copiii cum dezbat orientarea sexuală a lui Isus. În videoclip, fiul femeii spune că Iisus este bisexual „pentru că iubește toți oamenii din lume” și non-binar „pentru că poartă o rochie”. „Am învățat asta la școală”, mai spune băiatul.



Observatorii ruși sunt de părere că această critică a ministrului Lavrov față de Occident are ca scop crearea unui sprijin din partea unui public intern conservator înaintea alegerilor parlamentare din această toamnă.



De altfel, la începutul acestei luni, președintele Vladimir Putin l-a pus pe Lavrov alături de alte personalități ale elitei Kremlinului, în fruntea listei candidaților partidului Rusia Unită în scrutinul din 19 septembrie.