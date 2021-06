Organizatorii Turului ciclist al Franţei 2021 şi-au anunţat intenţia de a depune plângere împotriva spectatoarei care a provocat un carambol de proporţii, sâmbătă, în prima etapă a "Marii Bucle", informează AFP. Unul dintre cicliști s-a lovit de pancarta pe care femeia o ținea pe marginea drumului.

Organizatorii au insistat asupra respectării regulilor de securitate faţă de participanţii la Turul Franţei, unde au avut loc două incidente în care mai mulți cicliști au căzut în ultima jumătate de oră a cursei.

A spectator has caused an enormous crash at the start of the Tour de France, after holding a large cardboard banner out and clipping a cyclist. #9News pic.twitter.com/klMfA84deA