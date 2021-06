Pe măsură ce unele țări relaxează măsurile sociale și de sănătate publică, vom începe să vedem intensificări ale transmiterii COVID în toată lumea. Mai multe cazuri înseamnă mai multe spitalizări, ceea ce mai departe pune presiune pe sistemele de sănătate și pe angajații din domeniul sanitar, iar în cele din urmă, totul se traduce printr-o creștere a riscului de deces, a avertizat vineri, într-o conferință de presă, directorul general al Organizației Mondiale a Sănătății, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

„Este foarte simplu: mai multă răspândire înseamnă noi variante”, a punctat șeful OMS.

„Sunt de așteptat să apară și să fie raportate noi variante ale coronavirusului, pentru că asta fac virusurile, se transformă, dar putem împiedica răspândirea acestor variante prin măsuri de prevenție adecvate”, a arătat dr. Tedros.

El a confirmat că varianta Delta este cea mai contagioasă variantă de coronavirus identificată până acum, fiind prezentă în cel puțin 85 de țări. „Se răspândește rapid în rândul populației nevaccinate”, a subliniat Tedros Adhanom Ghebreyesus, recunoscând că OMS este îngrijorată de această situație.

Cel puțin 212 de țări și teritorii au administrat până în prezent peste 2 miliarde de doze de vaccin împotriva SARS-CoV-2, la un an și jumătate după ce primul caz de COVID-19 a fost raportat în China. Mai multe tipuri de vaccinuri au fost dezvoltate într-o viteză record, în mare parte datorită anilor de cercetare asupra virusurilor asociate și a investițiilor de miliarde de dolari în cercetare. Cu toate acestea, numai 10% din populația lumii, adică aproximativ 782 de milioane de oameni, a fost complet imunizată prin vaccinare până în prezent, potrivit datelor Our World in Data.

Sursa: Digi24