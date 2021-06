Un bloc cu 12 etaje de lângă Miami Beach s-a prăbușit în timpul nopții trecute. Cel puțin o persoană și-a pierdut viața. Echipele de salvare caută acum supraviețuitori prinși sub dărâmături, în condițiile în care cel puțin 51 de oameni, locatari ai clădirii, sunt încă dați dispăruți. Martorii povestesc clipele de groază prin care au trecut.

„Toată lumea țipa și era cuprinsă de panică”, spune Aaron Miles, care locuia într-un hotel din vecinătate, evacuat după incident, potrivit CNN.

„Când am coborât în hol, era plin de praf și resturi. Am ieșit cât de repede am putut”, a povestit el.

„A fost îngrozitor. Țipau și adulții, și copiii. Femeile și copiii plângeau. A fost probabil una dintre cele mai groaznice experiențe la care am asistat vreodată”, a spus Miles.

Familia lui Miles, care este în vacanță din Virginia, a spus că ieri totul părea normal și clădirea părea sigură.

MIAMI: Media outlets release video of overnight residential building collapse. Eleven stories of homes with ground parking. #Surfside pic.twitter.com/G5Ctn2JWEI — Kelly Anne Beile (@KellyAnneTV) June 24, 2021

Până acum, 35 de persoane au fost scoase din blocul care a căzut. Una dintre ele a murit din cauza rănilor suferite, iar alte 10 sunt internate în spital.

Au fost aduși și câini special antrenați care pot detecta eventualii supraviețuitori.

Între timp au apărut și primele imagini cu momentul prăbușirii, surprinse de o cameră de supraveghere. Se poate observa cum întâi se prăbușește partea centrală a clădirii și apoi una dintre laterale.

Digi24