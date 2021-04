Rușii vor să izoleze Ucraina de Marea Neagră și apoi să își extindă capacitatea de a controla regiunea. Acesta este motivul pentru care au peste 2.000 de soldați în Transnistria, pentru că este capătul opus al liniei, spune generalul în rezervă Ben Hodges, fostul comandant al trupelor SUA din Europa, într-un interviu pentru Digi24. El vorbește despre o nouă Cortină de Fier de-a lungul Mării Negre și spune că Rusia nu vrea să lupte împotriva NATO, în schimb, nu va avea nicio problemă să folosească forța împotriva Moldovei, Ucrainei și Georgiei.

Cristina Cileacu, jurnalist Digi24: Dacă ne uităm pe internet și vedem multe știri pe acest subiect, vedem și dezinformări și unele dintre titlurile din România erau: Rusia va fi vecinul nostru. Va avea Rusia graniță comună cu România în curând?

Ben Hodges, general în rezervă: Cred că lor le-ar plăcea asta, dar nu mă aștept la asta. Cred însă că Rusia vrea să controleze întreaga linie costieră a Ucrainei, de la Odesa, până în Crimeea, apoi Azov. Vor să izoleze Ucraina de Marea Neagră și apoi să controleze regiunea, să își extindă abilitatea de a controla regiunea Mării Negre. Fără niciun dubiu își doresc asta. Acesta este motivul pentru care au peste 2.000 de soldați în Transnistria, pentru că este capătul opus al liniei.

Dar cred că ar fi un calcul foarte greșit al Kremlinului să presupună că Vestul nu va face nimic, cum am făcut înainte. Dacă vor considera că Germania și Franța nu vor face nimic, că SUA doar vorbește și că de fapt, suntem interesați mai degrabă de China, cred că o să persiste în greșeală.

Aș spune așa: este noua Cortină de Fier de-a lungul Mării Negre. Rusia nu vrea să folosească forța împotriva unei țări NATO. Nu vor să lupte împotriva NATO. Dar n-au nicio problemă să folosească forța împotriva Moldovei, Ucrainei și Georgiei.

Cristina Cileacu: Dar cum vor reacționa Franța, Germania și SUA, pentru că până acum au fost multe discuții diplomatice?

Germania și Franța, singurele care pot influența comportamentul Kremlinului

General (r) Ben Hodges: Ai pus cea mai importantă întrebare. Acesta este momentul în care Germania și Franța trebuie să demonstreze capacități de lideri. Vorbim despre motorul Uniunii Europene, așa cum spun ei despre ei, sunt liderii UE. Dacă își vor întoarce privirea și nu pun presiune pe Kremlin să fie transparenți, lucru pe care nu l-au făcut până acum, să-i facă responsabili pentru uciderea soldaților ucraineni în timpul unei perioade de încetare a focului, pentru amenințările la adresa monitorilor OSCE, dacă Germania și Franța nu fac nimic legat de toate acestea, atunci ideea de autonomie strategică pentru Europa este o glumă, nu va mai avea nicio credibilitate.

Sunt sigur că administrația Biden lucrează îndeaproape cu Parisul și Berlinul și le spune: trebuie să faceți ceva. Acestea sunt singurele capitale care pot influența comportamentul Kremlinului, Berlinul și Parisul, datorită investițiilor economice uriașe pe care le reprezintă. Dacă ei nu se implică, atunci Kremlinul poate spune că „SUA, singure, nu vor putea opri ce facem noi!”

România, centrul oricărei strategii americane la Marea Neagră

Cristina Cileacu: Regiunea Mării Negre devine tot mai importantă, în mod special în aceste condiții. Ce să așteptăm pe viitor în regiune?

General (r) Ben Hodges: Ceea ce sper eu este că administrația Biden va dezvolta o strategie pentru regiune. Am fost încurajat de faptul că președintele Biden i-a spus președintelui Putin că suveranitatea Ucrainei este o prioritate pentru noi. Când am auzit asta, am spus că atunci trebuie să aibă o strategie, pentru că Ucraina nu este o insulă, este legată de regiune. Asta înseamnă că trebuie să ne reparăm relația cu Turcia, care este bineînțeles o țară foarte importantă în regiune, este un aliat vechi, dar sunt multe fricțiuni între noi.

Dar înseamnă, de asemenea, că România este centrul gravitațional pentru orice fel de strategie vom avea, România este ancora pentru ea, pentru că este un aliat stabil și de încredere, are și poziția geografică bună și poți vedea cât a investit aici SUA, cu trupele americane, dar aș vrea să văd mai multe investiții economice aici, investiții în companiile românești și infrastructură. Asta înseamnă o strategie, nu este vorba doar despre armată, mai înseamnă și diplomație, informații și economie. Eu cred că vor face asta.

