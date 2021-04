Christopher Ghika este românul care a participat, în calitate de comandant al Household Division, la ceremonialul funerar al prințului Philip al marii Britanii, ce a avut lor ieri, la castelul Windsdor, acolo unde a fost prezent și un detașament al celebrei Irish Guards.

Ghika este ofițer în armata britanică, deținând, acum, gradul de general maior. Are o carieră militară strălucită, dar discretă, care a început, în anul 1993, în cadrul regimentului de infanterie “Irish Guards” – o unitate de elită care asigură inclusiv protecția Familiei Regale britanice, notează adevarul.

De-a lungul timpului, ofițerul Ghika a participat și la misiuni internaționale cum ar fi cele din Macedonia de Nord, Kosovo, Sierra Leone, Afganistan și Irak.

De acum un an, generalul maior Ghika face parte din comandamentul Operațiunii “Inherent Resolve”. De pe această poziție, Chris Ghika a avut o declarație care l-a adus în atenția opiniei publice internaționale, întrucât s-a considerat că generalul britanic l-ar fi contrazis pe președintele SUA, Donald Trump.

„Nu există o creștere a ameninţărilor din partea forţelor proiraniene în Irak şi în Siria. Sperăm şi ne aşteptăm ca această situaţie să continue“, a declarat generalul Chris Ghika, la Bagdad, în cadrul unei teleconferinţe cu responsabili de la Pentagon.

Generalul Ghika se referea, în această declarație, la grupările paramilitare irakiene Al-Hashd al-Shaabi, care luptă împotriva ISIS și sunt susținute de Iran. G

Generalul Ghika a făcut această afirmație după ce Casa Albă anunțase că ar avea informații „îngrijorătoare“ şi „semnale clare“ despre pregătiri de atac ale Iranului împotriva intereselor americane în Orientul Mijlociu.

„Noi supraveghem ameninţările cu multă atenţie şi ne adaptăm corespunzător măsurile de protecţie a forţelor noastre. Luăm o serie de măsuri de protecţie şi le considerăm total satisfăcătoare. Misiunea noastră este de a învinge gruparea Stat Islamic. Iranul nu figurează nici în ordinele care mi-au fost date, nici în directive, nici în vreun document de organizare“, a precizat generalul Chris Ghika.

Imediat după aceea, presa occidentală a încercat să afle date suplimentare despre acest ofițer britanic atât de curajos încât să-l contrazică pe președintele Trump.

Lieutenant Colonel Christopher Ghika, Commanding Officer of the 1st Battalion Irish Guards (L), inspects his men in the parade ground of their barracks in Windsor, southern England April 21, 2011. The Guards will perform ceremonial duties at the wedding of Britain’s Prince William and Kate Middleton on April 29. REUTERS/Eddie Keogh (BRITAIN – Tags: ROYALS SOCIETY MILITARY)

Conform site-ului washingtonexaminer.com, Chris Ghika este fiul prințului John Ghika (1928-2003), care a fost, și el, ofițer în armata britanică, tot în cadrul “Irish Guards”, și care se născuse la Paris, din părinți români.

„Familia Ghika a domnit în Moldova din 1658 până la Unirea Principatelor, în anul 1859”, notează, pe de altă parte, site-ul ziarului The Telegraph.

The guardsmen of the Irish Guards are inspected in minute detail by their Commanding Officer Lt Col Chris Ghika (centre right) at their barracks in Windsor, as they prepare for their ceremonial duties during the wedding of Prince William and Kate Middleton next week. (Photo by Chris Ison/PA Images via Getty Images)

Un detaliu de culoare oferit de presa britanică este că prințul ofițer John Ghika, tatăl actualului general Chris Ghika, a fost comandantul paradei militare din anul 1978, de la Londra, organizată cu prilejul vizitei liderului comunist al României, Nicolae Ceaușescu.

La acel moment, locotenent-colonelul John Ghika a fost cel care i-a așteptat, călare, în fața intrării în Palatul Buckingham, pe Nicolae și pe Elena Ceaușescu.

Conform presei din Marea Britanie, soldații de la Garda Irlandeză sunt verificați anual de către ”unii dintre cei mai duri judecători ai armatei”, general-maiorul de brigadă Chris Ghika, care care comandă Household Division.

Gărzile Irlandeze reprezintă regimentul de infanterie al armatei britanice înființate în 1642 și care, printre altele, care continuă să își ducă misiunea de operațiuni și îndatoriri ale ceremonialelor militare.