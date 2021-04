Cel puţin 97 de persoane au fost rănite duminică în Egipt după ce un tren de pasageri a deraiat în apropiere de Cairo, a anunţat Ministerul Sănătăţii, revizuind în scădere un prim bilanţ al autorităţilor locale, relatează dpa, citată de Agerpres.

Patru vagoane ale trenului care se deplasa de la Cairo în provincia Mansoura au deraiat în oraşul Qalyubia, aflat la nord de capitala egipteană, a anunţat autoritatea feroviară.

În prezent se efectuează o investigaţie pentru a stabili cauza accidentului, mai menţionează aceasta într-un scurt comunicat.



Într-o înregistrare postată pe internet pot fi văzute mai multe vagoane răsturnate, în timp ce în fundal pot fi auzite sirenele ambulanţelor.

Iniţial, autorităţile din Qalyubia au anunţat că cel puţin 109 de persoane au fost rănite în urma deraierii trenului.



Mecanicul trenului, ajutorul său, precum şi opt oficiali ai căilor ferate au fost arestaţi în legătură cu deraierea trenului, a relatat ziarul privat al-Shorouk.

Egiptul s-a confruntat cu mai multe accidente feroviare în ultimii ani.

Anterior în cursul acestei săptămâni, 15 persoane au fost rănite după ce un alt tren a deraiat în provincia nordică Minya al-Qamh.

Pe 26 martie, două trenuri de pasageri au intrat în coliziune în sudul Egiptului, provocând moartea a cel puţin 19 persoane.



Cea mai mare tragedie feroviară din Egipt s-a produs în 2002, când un tren de pasageri a luat foc şi peste 360 de oameni şi-au pierdut viaţa.

Egyptian police officers stand guard at the site where train carriages derailed in Qalioubia province, north of Cairo, Egypt April 18, 2021. REUTERS/Mohamed Abd El Ghany