Tanja Erichsen, şefa Agenţiei de Reglementare a Medicamentelor din Danemarca, a leşinat chiar în timpul unei conferinţe de presă. Conferinţa a fost organizată pentru a se anunţa că Danemarca retrage definitiv serul produs de AstraZeneca din campania de vaccinare. Trei bărbaţi din sală i-au oferit imediat primul ajutor.

Tanja Erichsena fost ulterior transportată la spital ca măsură de precauţie, iar acum starea să este bună.

ICYMI - The head of #Denmark's medicines agency, Tanja Erichsen, collapsed during the press conference announcing the #AstraZeneca discontinuation.pic.twitter.com/gwG6roCiAa