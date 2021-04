Departamentul Apărării al SUA a confirmat că o serie de fotografii și clipuri video care prezintă „fenomene aeriene neidentificate” din 2019 și care au făcut obiectul unei scurgeri de informații reprezintă, într-adevăr, imagini reale ale unor obiecte zburătoare rămase neidentificate, informează CNN.

Purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sue Gough, a declarat că fotografiile și imaginile video ale unor obiecte de forme triunghiulare care strălucesc și se mișcă printre nori au fost realizate de către angajați ai Marinei.

