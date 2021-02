Uniunea Europeană, acuzată de lentoare în gestionarea pandemiei de coronavirus, va accelera procedura de autorizare a variantelor îmbunătăţite a vaccinurilor împotriva noilor tulpini ale virusului, a anunţat duminica aceasta comisarul european pentru sănătate şi siguranţă alimentară, Stella Kyriakides, transmite AFP.

"Am analizat procedura cu Agenţia Europeană a Medicamentelor şi am decis ca de acum încolo un vaccin îmbunătăţit de către un fabricant pentru a lupta împotriva noilor tulpini pe baza unui vaccin deja existent" şi certificat "nu va mai trebui să treacă prin toate etapele de autorizare", a declarat comisarul european pentru ediţia duminicală a cotidianului german Augsburger Allgemeine. "Prin urmare, vom avea mai repede la dispoziţie vaccinuri adaptate, fără a reduce criteriile de securitate", a adăugat ea.



Comisia Europeană a fost foarte criticată pentru lentoarea cu care a demarat campaniile de vaccinare anticoronavirus în ţările din UE, din cauza procedurilor de certificare ale primelor vaccinuri considerate prea lungi în raport cu prevederile în vigoare în Regatul Unit sau în SUA, dar şi a comenzilor de vaccin.



Chiar dacă a admis că nu este satisfăcută cu situaţia actuală, comisarul pentru sănătate a respins criticile împotriva UE. "Este fals să susţii că nu am făcut decât greşeli", a spus ea, evidenţiind faptul că UE a reuşit să obţină aprovizionarea cu 700 de milioane de doze de vaccin până la sfârşitul trimestrului III al anului în curs.

sursa: agerpres.ro