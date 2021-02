Procesul lui Donald Trump în faţa Senatului este 'o instrumentalizare politică a procedurii de punere sub acuzare' şi va 'diviza' Statele Unite, a pledat marţi avocatul fostului preşedinte republican, David Schoen, transmite AFP.





'Acest proces va deschide noi răni adânci în naţiune, deoarece mulţi americani îl văd drept ceea ce este în realitate: o încercare a unui grup de politicieni de a-l elimina pe Donald Trump din politică şi de a priva de voturilor lor 74 de milioane de alegători', a adăugat el.



'Aceste elite şi-au bătut joc de ei timp de patru ani', 'nu le-a plăcut rezultatul alegerilor din 2016', a asigurat Schoen, recurgând la un argument folosit des de fostul preşedinte.



Pe 13 ianuarie, la o săptămână după ce susţinătorii săi au luat cu asalt clădirea Capitoliului, Donald Trump a fost pus sub acuzare de Camera reprezentanţilor, majoritar democrată, pentru 'incitare la insurecţie'.



La un an de la prima procedură de punere sub acuzare, Donald Trump a intrat în istorie ca primul preşedinte american care este nevoit să treacă a doua oară prin aceeaşi procedură şi primul care este judecat după ce a părăsit Casa Albă.



Schoen consideră însă că Senatul nu este competent să judece 'un simplu cetăţean' iar procesul lui Donald Trump este 'un afront adus Constituţiei'.



Senatorii americani urmează să decidă cu majoritate simplă în cadrul sesiunii în curs de desfăşurare marţi constituţionalitatea punerii sub acuzare a unui preşedinte după ce acesta nu mai este în funcţie. Având în vedere controlul democratic din camera superioară a Congresului, este probabil ca procedura să continue.



Cu toate acestea, Constituţia impune o majoritate de două treimi pentru un verdict de vinovăţie.



Chiar dacă unii republicani vor vota alături de democraţii, este dificil de crezut că se vor aduna suficiente voturi, iar Donald Trump are toate şansele să fie achitat, posibil chiar începutul săptămânii viitoare. AGERPRES