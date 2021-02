Rusia s-a declarat luni surprinsă de evaluarea făcută de înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru politică externă şi securitate comună, Josep Borrell, cu privire la întâlnirea sa cu şeful diplomaţiei ruse, Serghei Lavrov, transmite EFE.

"Am aflat cu surprindere despre evaluarea făcută de Borrell cu privire la rezultatele vizitei, care diferă net de declaraţiile făcute de el la conferinţa de presă din Moscova", a relatat luni agenţia TASS, care citează Ministerul Afacerilor Externe rus.



Într-un articol publicat duminică pe blogul său, Borrell a considerat ''lamentabil'' faptul că autorităţile ruse nu vor profita de recenta sa vizită la Moscova pentru a avea un dialog "mai constructiv" cu UE, a constatat că ambele părţi "se distanţează" şi a apreciat că "Rusia se deconectează încet-încet de Europa".



Diplomaţia rusă a apreciat că, la Moscova, lui Borrell "nimeni nu i-a impus limitări, nici de timp, nici de format", pentru a face o astfel de analiză in situ.



"Probabil că la sosirea sa la Bruxelles, înaltului reprezentant i s-a explicat unde anume ar trebui să pună accentele, ceea ce confirmă cum şi cine elaborează politica UE", potrivit MAE rus.



Cu prilejul vizitei sale în capitala rusă, Borrell a apreciat că relaţiile dintre Moscova şi Bruxelles "se află sub o mare tensiune", a cerut eliberarea liderului opoziţiei, Aleksei Navalnîi, şi a condamnat arestările în masă în rândul persoanelor care au manifestat în favoarea principalului opozant al Kremlinului.



Totodată, Borrell a subliniat că statul de drept, drepturile omului, societatea civilă şi libertatea politică sunt esenţiale pentru un viitor comun între UE şi Rusia.

