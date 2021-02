Până la 150 de persoane ar fi murit după ce bucăți desprinse dintr-un gheţar din Himalaya s-au prăbuşit duminică dimineața într-un lac de acumulare din nordul Indiei, iar viitura formată a cauzat inundații masive, a avariat o centrală electrică și a dus la evacuarea satelor din aval, informează Reuters.

Imaginile apărute pe rețelele sociale sunt înfricoșătoare:

#BREAKINGNEWS As many as 150 people are feared to be dead as Himalayan glacier bursts in #India’s north, triggering massive floods, damaging a power plant, and forcing the evacuation of villages downstream. pic.twitter.com/RenMVU0L10