Germania a declinat luni apelurile Franţei de a abandona proiectul de gazoduct Nord Stream 2 cu Rusia, ca reacţie la reprimarea manifestaţiilor desfăşurate în Federaţia Rusă în semn de sprijin faţă de opozantul rus Aleksei Navalnîi, aflat în prezent în închisoare, relatează AFP.

'Guvernul federal nu şi-a schimbat poziţia de bază' pe acest subiect, a declarat presei o purtătoare de cuvânt a executivului german, Martina Fietz, ceea ce înseamnă că Berlinul continuă să sprijine proiectul energetic şi refuză să-l lege de încarcerarea adversarului nr. 1 al Kremlinului.



Reacţia Berlinului intervine după ce secretarul de stat francez pentru afaceri europene, Clement Beaune, a criticat Germania la postul de radio France Inter, propunându-i să abandoneze proiectul controversat.



'Am adoptat deja unele sancţiuni, am putea adopta altele, dar trebuie să fim lucizi, nu este suficient. Cred că opţiunea privind Nord Stream este o opţiune care ar putea fi reeaxaminată', a spus responsabilul francez, menţionând că mingea se află în terenul Germaniei. 'Este o decizie germană astăzi pentru că este un gazoduct care ajunge în Germania', a insistat el.



'Am spus întotdeauna că avem cele mai mari îndoieli cu privire la acest proiect', a continuat Clement Beaune, dând de înţeles că autorităţile franceze se pronunţă în favoarea abandonării Nord Stream 2.

Sursa. Agerpres.ro