Un avion de luptă rusesc Su-24 a fost filmat duminică zburând la joasă altitudine și la foarte mică distanță de distrugătorul american USS Donald Cook, care participă alături de alte nave la exerciții în Marea Neagră, scrie Agerpres, preluând Stars and Stripers.

Un bombardier Su-24 a trecut razant pe lângă distrugătorul american, la o înălţimea foarte mică, în timp ce se afla în apele internaţionale, a indicat Flota a 6-a a SUA într-un comunicat.

US Navy a explicat că operează în Marea Neagră pentru a le da încredere aliaţilor din regiune şi „a asigura securitatea şi stabilitatea” în zonă. USS Donald Cook operează alături de distrugătorul USS Porter şi nava de alimentare USNS Laramie.

Marina americană nu a contestat deocamdată public survolul de duminică al avionului Su-24 în imediata apropiere a distrugătorului său, dar a postat pe contul său de Twitter o înregistrare video care surprinde zborul avionului rusesc.

The @USNavy routinely operates in the Black Sea to reassure @NATO Allies & partners and ensure security & stability in the region.



Today, 🇺🇸 #USSDonaldCook operating in international waters in the #BlackSea while a #Russian SU-24 does a low pass nearby.#PowerForPeace pic.twitter.com/6JGNZoncZb