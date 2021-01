Întârzierile la livrarea vaccinului Moderna împotriva coronavirusului se manifestă de vineri şi în Italia, care a anunţat - după Franţa şi Elveţia - că va primi în februarie mai puţine doze decât era programat, transmite Reuters, citată de Agerpres.



Domenico Arcuri, comisarul special italian pentru COVID-19, a declarat că se aşteaptă ca livrările Moderna să fie cu 20% mai reduse decât se angajase compania pentru luna viitoare.



Moderna a comunicat agenţiei Reuters că şi-a revizuit previziunile de livrare pe termen scurt în Europa şi în alte părţi ale lumii, în afara Statelor Unite, pe baza "traiectoriei ascendente" a furnizorului unei substanţe active, producătorul elveţian Lonza. Compania a adăugat că în condiţii normale lansarea industrială a unui vaccin poate dura trei-patru ani.



Ţările europene se confruntă acum cu întârzieri la scară mare la livrarea vaccinurilor. Toţi producătorii occidentali care furnizează vaccinuri autorizate - Moderna, Pfizer/BioNTech şi AstraZeneca sunt în întârziere faţă de graficele de aprovizionare iniţiale.



AstraZeneca şi Uniunea Europeană sunt angajate într-o dispută privind livrările. Pfizer a anunţat că trebuie să reducă temporar ritmul producţiei într-o fabrică din Belgia, pentru a-l putea creşte pe termen lung.



"În fiecare zi sunt veşti mai proaste decât în ajun. Vaccinurile nu sunt băuturi nealcoolice sau snackuri, sunt singurul antidot la noaptea întunecată care a durat un an", a spus Arcuri, apreciind că deciziile unilaterale şi fără preaviz sunt "inacceptabile".



Vaccinul Moderna are un traseu lung şi complicat de la furnizorul Lonza din Elveţia până la unităţile de condiţionare şi ambalare din Spania şi de acolo la centrul logistic din Belgia, de unde sunt expediate în alte ţări. Compania "confirmă că pe măsură ce creşte amploarea producţiei se află pe calea cea bună pentru asigurarea livrărilor pe următoarele trei luni şi respectarea angajamentelor pe trimestrul întâi şi ulterior, conform contractelor".



Lonza nu a comentat vineri întârzierile, dar anterior arătase că fabricile din Elveţia vor avea nevoie de câteva luni pentru a atinge "viteza de croazieră".



Franţa a anunţat joi că aşteaptă cu 25% mai puţine vaccinuri Moderna decât era prevăzut, iar Elveţia a făcut cunoscut că Moderna nu îşi va atinge obiectivul pentru februarie, periclitând ţinta de vaccinare la nivel naţional, de un milion de persoane.



La nivel mondial, Moderna are comenzi confirmate pentru 200 de milioane de doze de vaccin în Statele Unite, 160 de milioane în UE, prin Comisia Europeană, 50 de milioane în Japonia, 40 de milioane în Canada, 40 de milioane în Coreea de Sud, 17 milioane în Regatul Unit, 7,5 milioane în Elveţia şi alte cantităţi în Israel, Qatar şi Singapore. Compania s-a angajat că va produce anul acesta 600 de milioane de doze.