România susține în mod ferm adoptarea unui mecanism pentru a sprijini țările din Balcanii de Vest, precum și cele din Parteneriatul Estic, să beneficieze de vaccinuri puse la dispoziție de către Uniunea Europeană, a declarat luni, la Bruxelles, ministrul de externe Bogdan Aurescu, transmite caleaeuropeana.ro.

Șeful diplomației române a participat la reuniunea miniștrilor afacerilor externe din statele membre ale UE, care au discutat despre strategia UE de distribuire a vaccinurilor către state terțe, cazul Navalnîi, perspectivele de consolidare a relațiilor transatlantice, evoluțiile recente din relația cu Turcia, zona Golfului, Hong-Kong, Venezuela și relația UE – Egipt.

During #FAC 2day I reiterated RO support 4 creating a mechanism 2 facilitate access 2 vaccines 4 EU neighbors, incl 4 states of #EasternPartnership& #WesternBalkans, and 4 EU 2 offer support 4 their vaccination plans. EU cannot be healthy&safe if our neighbors aren't healthy&safe