Franța a adoptat o lege care protejează „moștenirea senzorială” din zonele sale rurale, după mai multe plângeri legate de zgomotele și mirosurile tipice din mediul rural, scrie CNN.com.

Senatorii au votat pentru aprobarea legii, care a trecut prin camera inferioară a parlamentului anul trecut, potrivit unei declarații a lui Joël Giraud, ministrul Afacerilor Rurale.

Giraud a declarat că a sărbătorit adoptarea legii, care are ca scop „definirea și protejarea moștenirii senzoriale a mediului rural francez”.

Înțelegerea mai bună a „sunetelor și mirosurilor” tipice zonelor rurale va fi utilă pentru „prevenirea dezacordurilor dintre vecini”, a mai declarat oficialul francez.

Autoritățile regionale vor fi însărcinate cu definirea „patrimoniului rural, inclusiv a identității sale senzoriale”, a spus Giraud.

„Este o adevărată victorie pentru comunitățile rurale. Hai să păstrăm acest peisaj”, a adăugat ministrul.

Franța a înregistrat în ultima perioadă o creștere a conflictelor pe această temă între rezidenții comunităților rurale și noii sosiți în aceste zone, care vin doar ocazional.

