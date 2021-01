Pe TikTok au apărut imagini cu o cursă între două automobile pe aleile parcului Valea Trandafirilor din Chişinău. Primarul capitalei a cerut poliției și preturii mai multe informații. „Trebuie să fie identificați și sa fie întocmite procese verbale, iar numele eroilor să fie făcute public”, a scris Ceban pe pagina sa de Facebook.

„În ultima periodă unele rețele noi de socializare au devenit periculoase în deosebi pentru tineri. Un tânăr recent a căzut de la etaj într-un Mall, altul a nimerit cu mașina într-un lac, iar niște „măgari” au intrat cu mașinile în parcul Valea Trandafirilor pentru a arăta cât sunt de „tari” și nesimțiți.

Am solicitat poliției și preturii toate informațiile. Trebuie să fie identificați și sa fie întocmite procese verbale, iar numele eroilor să fie făcute public. Eu am încredere în poliție și cred că vor face lumină la fel ca și în cazul celui care vandaliza expozițiile dedicate medicilor. Repet, cred că orașul are nevoie de poliție municipală!”, a scris Ion Ceban.