Charles Michel, președintele Consiliului European, anunță că a vorbit vineri la telefon cu președintele rus, Vladimir Putin, căruia i-a cerut eliberarea imediată a disidentului Aleksei Navalnîi transmițându-i că UE este solidară în a condamna arestarea opozantului.

Rusia trebuie să demareze urgent și în deplină transparență o anchetă în legătură cu tentativa de asasinare a lui Aleksei Navalnîi, a subliniat Charles Michel.

In my call with president Putin @KremlinRussia_E today I reiterated #EU is united in its condemnation of Alexey #Navalny’s detention and calls for his immediate release.



Russia must urgently proceed with full and transparent investigation into the assassination attempt on him. pic.twitter.com/gPmhd0TB4o