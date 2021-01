Grupul elveţian Zurich Insurance Group AG a decis să nu mai ofere servicii de asigurări pentru proiectul gazoductului Nord Stream 2, în contextul iminentelor sancţiuni americane împotriva companiilor europene implicate în acest proiect, informează Reuters citând surse din apropierea acestui dosar, scrie Agerpres.



Anterior, Reuters a dezvăluit că Departamentul de Stat al SUA a avertizat recent companiile europene pe care le suspectează că ajută Rusia în construcţia gazoductului Nord Stream 2 că riscă sancţiuni. Potrivit unui diplomat american, Departamentul de Stat să pregăteşte să publice un raport cu privire la companiile despre care crede că ajută la construcţia conductei care porneşte din Rusia şi ajunge până în Germania. Printre companiile care ar putea fi menţionate în raport sunt firme de asigurări, cele care ajută la instalarea conductei submarine sau cele verifică echipamentul de construcţie, a mai spus sursa.



Zurich Insurance oferă servicii de asigurări pentru proiectul Nord Stream 2. Compania elveţiană, care are afaceri importante în SUA, este una din cele aproximativ 20 de companii de asigurări care sprijină proiectul Nord Stream 2, a precizat o sursă din apropierea acestui dosar.



Dacă aceste informaţii se vor confirma, Zurich Insurance va deveni a treia companie care decide să se retragă din proiectul Nord Stream 2. Perspectiva pierderii accesului pe piaţa americană a determinat deja compania norvegiană de certificare Det Norske Veritas Holding AS precum şi compania daneză de inginerie Ramboll să rupă orice legături cu acest proiect.



În replică, un purtător de cuvânt de la Zurich Insurance a refuzat să facă comentarii cu privire la relaţiile cu anumiţi clienţi dar spus că firma elveţiană "este decisă să respecte în totalitate orice sancţiuni".



Consorţiul Nord Stream 2 AG a anunţat vineri că lucrările pregătitoare pentru finalizarea tronsonului de conductă dintre Germani şi Danemarca vor fi reluate în curând, având în vedere cele mai recente decizii ale Autorităţii maritime din Danemarca. Aceasta a informat joi transportatorii maritimi că o zonă de interdicţie va fi instituită în zona Bornholm pentru nava Fortuna specializată în amplasarea de conducte submarine, care va fi asistată de nave de construcţie şi aprovizionare. Nord Stream 2 AG intenţionează să finalizeze lucrările de construcţie la acest tronson în prima jumătate a lui 2021.



Conducta de 11 miliarde de dolari, unul dintre cele mai importante proiecte ale Rusiei în Europa, a stârnit tensiuni între Washington şi Moscova. Administraţia Trump, care se opune Nord Stream 2, ce ar priva Ucraina de taxe de tranzit profitabile, afirmă că o astfel de conductă ar creşte dependenţa economică şi politică a Europei faţă de Rusia.



Gazprom a oprit construcţia Nord Stream 2 timp de un an după sancţiunile SUA din decembrie 2019. Dar lucrările au fost reluate în timp ce Gazprom speră să finalizeze conducta Nord Stream 2 sub Marea Baltică pentru a dubla capacitatea liniei existente. Proiectul este finalizat în proporţie de 90% cu doar o porţiune de 100 km în apele adânci din largul Danemarcei rămasă să fie terminată.