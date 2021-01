Un britanic care a aruncat accidental în coșul de gunoi un hard disk pe care avea încărcate monede digitale bitcoin a oferit autorităților locale mai mult de 70 de milioane de dolari, ca să-i permită să excaveze un depozit de deșeuri, unde crede că a ajuns averea sa, notează CNN, citată de Libertatea.

Lucrătorul IT James Howells a deținut un magazin digital de 7.500 de bitcoin, între iunie și august în 2013. El a exploatat inițial moneda virtuală cu patru ani mai înainte, când avea o valoare mică. Dar în momentul în care criptomoneda a crescut în valoare și a căutat-o, a descoperit că a aruncat din greșeală hard diskul în coșul de gunoi. Având în vedere că bitcoinii săi aruncați la coș au crescut și mai mult, Howells s-a adresat Consiliului municipal Newport din Țara Galilor pentru a cere permisiunea să caute într-o secțiune specifică a depozitului de deșeuri în care crede el a ajuns hard diskul. În schimb, el s-a oferit să plătească consiliului un sfert din valoarea actuală a „tezaurului”, despre care spune că ar putea fi distribuit locuitorilor orașului.

Howells a descoperit pentru prima dată că lipsește hard diskul atunci când bitcoinul său valora în jur de 9 milioane de dolari. Pe baza ultimelor calcule, el estimează că ar valora aproximativ 273 de milioane de dolari. „M-am oferit să donez 25% sau 52,5 milioane de lire sterline (n.r. – 71,7 milioane de dolari) către orașul Newport pentru a-i dona tuturor rezidenților care locuiesc în Newport, dacă mă lasă să găsesc și să recuperez bitcoinii”, a spus Howells.

„Acest lucru ar reprezenta 175 de lire sterline (239 de dolari) de persoană pentru întregul oraș (316.000 de locuitori). Din păcate, ei au refuzat oferta și mi-au transmis că nu vom avea nicio discuție în această privință”, a adăugat Howells.

După ce a descoperit greșeala, Howells s-a dus la depozitul de gunoi pentru a vedea unde ar fi putut ajunge hard diskul. El a declarat atunci CNN: „De îndată ce am văzut situl, am crezut că nu am nicio șansă. Zona acoperită este imensă”.

Cu toate acestea, acum crede că știe cum să o recupereze. „Planul ar fi să excavez o zonă specifică a depozitului de deșeuri și să recupereze hard diskul, respectând, în același timp, toate standardele de siguranță și de mediu. Aș merge apoi cu unitatea la niște specialiști în recuperarea datelor, care o pot reconstrui de la zero cu piese noi și pot încerca să recupereze micile date de care am nevoie pentru a accesa bitcoinii”, a declarat el pentru CNN.

„Valoarea hard diskului depășește 200 de milioane de lire sterline (aproximativ 273 de milioane de dolari) și sunt bucuros să împărtășesc o parte din asta cu oamenii din Newport, dacă mi se va oferi posibilitatea de a căuta hard diskul. Aproximativ 50% din sumă ar reveni investitorilor și aș rămâne cu restul de 25%”, a adăugat el.

O purtătoare de cuvânt a Newport City Council a declarat pentru CNN că autoritatea guvernamentală locală a fost „contactată de mai multe ori din 2013 cu privire la posibilitatea de a recupera mai multe hard diskuri IT despre care se spune că ar conține bitcoini”. Într-o declarație trimisă CNN, purtătorul de cuvânt a spus că consiliul nu a refuzat oferta – ci mai degrabă nu i-a permis să excaveze situl.

„Consiliul i-a spus domnului Howells de mai multe ori că excavarea nu este posibilă în baza permisului nostru de licențiere, iar excavarea însăși ar avea un impact uriaș asupra mediului în zona înconjurătoare. Costul săpăturii depozitului, depozitării și tratării deșeurilor ar putea ajunge la milioane de lire sterline – fără nicio garanție că vor fi găsite sau că acestea vor fi încă în stare de funcționare”, a precizat purtătoarea de cuvânt din Newport City.

Moneda digitală a fost creată în 2009 de un programator de computer anonim sau de un grup de programatori cunoscut sub numele de Satoshi Nakamoto. Bitcoinii sunt, în esență, fișiere de computer care sunt stocate într-un „portofel digital” de pe dispozitivul dv. Acestea pot fi apoi utilizate ca plată, fiecare tranzacție fiind înregistrată într-o listă publică cunoscută sub numele de blockchain. Prețul bitcoin a atins un nivel-record în ultimele zile și se tranzacționează acum în jur de 37.000 de dolari.