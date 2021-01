Cel puţin 42 de persoane au murit în urma puternicului cutremur produs vineri în insula indoneziană Sulawesi, au anunţat autorităţile. Echipele de salvatori caută printre ruinele mai multor clădiri prăbuşite, printre care şi un spital, în speranţa de a găsi supravieţuitori, informează AFP.

Sute de oameni au fost răniți în cutremurul cu magnitudinea 6,2. Seismul a declanşat panică printre locuitorii din vestul insulei Sulawesi, care, în 2018, au trecut printr-un alt dezastru major.

Treizeci şi patru de cadavre au fost găsite până în prezent în clădiri prăbuşite la Mamuju, au precizat autorităţile. Alte opt persoane au murit la Majene, o localitate din regiunea Mamuju, scrie Agerpres.

"Nu ştim câţi alţii sunt dispăruţi", a declarat Arianto, un responsabil din cadrul operaţiunilor de salvare din Mamuju. "Există încă oameni prinşi sub dărâmături", a adăugat el.

A power 6.2-earthquake struck Indonesia's island of #Sulawesi on Friday, damaging more than 300 homes, and trapping several under rubble as dozens of aftershocks proceeded. pic.twitter.com/QLvogPK7eR