Soldații americani detașati în cadrul Gărzii Naționale pentru a asigura paza zilei de 20 ianuarie au ajuns la Capitoliu. Aceștia sunt campați chiar în interiorul clădirii și dorm pe jos. Un reporter a făcut o postare pe Twitter în care a prezentat situația din sediul Congresului SUA.

I spotted the National Guard sleeping in the hallways of the Capitol as I walked in this morning. pic.twitter.com/PzVpQCo5yU

„Tocmai am intrat în Capitoliu și am găsit efectiv sute de soldați care dormeau pe podeaua Congressional Visitor Center, având în vedere că străzile din jur sunt blocate. Cei mai mulți și-au luat în brațe armele, și-au tras uniforma pe ochi ca să nu fie deranjați de lumină și și-au aranjat echipamentul pentru proteste în ordine”, a scris Nathaniel Reed în postarea sa.

Well this is something I thought I’d never see. National Guard members getting rest in the Capitol, guns by their sides, under the busts of Lincoln and Washington. pic.twitter.com/CVDshN76eY